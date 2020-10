Allianz calcula milhões em sinistros de estúdios de Hollywood

A Allianz, maior seguradora da Europa, se prepara para um grande volume de sinistros depois que estúdios de cinema e televisão foram obrigados a reduzir a produção durante as paralisações da pandemia.

Uma unidade da Allianz, que afirma ser a maior seguradora de estúdios de Hollywood, fez provisões de cerca de 488 milhões de euros (US$ 575 milhões) neste ano para sinistros relacionados ao coronavírus, com grande parte da indústria do entretenimento. A produção de filmes e programas de televisão nos Estados Unidos e em outros países foi interrompida ou reduzida no pico do surto, o que levou produtoras a buscarem compensação.

“A retomada das produções cinematográficas é lenta”, principalmente nos EUA, disse Thomas Sepp, diretor de sinistros da Allianz Global Corporate & Specialty.

O setor de entretenimento foi atingido pela pandemia, que obrigou o cancelamento e o adiamento de grandes eventos, incluindo os Jogos Olímpicos de Tóquio. As restrições às reuniões públicas fecharam teatros e cinemas. A Cineworld anunciando nesta semana que planeja suspender temporariamente operações em suas unidades nos EUA e no Reino Unido. Redes de televisão encontram dificuldades para preencher a programação, pois o lançamento de programas é retomado lentamente.

A crise de empresas de entretenimento se traduziu em uma onda de sinistros que buscam compensações das seguradoras pela perda de receita. A Allianz registrou impacto de 1,2 bilhão de euros nos resultados do primeiro semestre por sinistros relacionados ao vírus. Em resposta, algumas seguradoras pararam de vender cobertura para proteção de empresas contra perdas em futuras pandemias.

Sepp disse que os novos contratos de produção de filmes vendidos pela Allianz não cobrirão perdas relacionadas à Covid-19, “para que não corramos nenhum risco novo”.

A Allianz tem vendido seguro para filmes há mais de 100 anos, de acordo com o site da empresa. A empresa se expandiu para áreas que incluem música ao vivo, eventos e esportes motorizados.