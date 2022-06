Agora em bronze: IWC adiciona nova cor ao Pilot's Watch Chronograph 41

Há um ano, a IWC apresentou o Pilot's Watch Chronograph 41 em um diâmetro de 41 milímetros, fácil de usar. Agora, uma nova versão foi adicionada à coleção.

O Pilot's Watch 41 apresenta caixa, botões e coroa em bronze, um mostrador azul com impressão branca suave e banhado a ouro. Além do cobre, o bronze utilizado pela IWC também contém alumínio e ferro. Esta composição específica torna a liga cerca 50% mais dura do que o padrão de bronze.

A biocompatibilidade do material é uma característica adicional importante. O bronze também desenvolve uma pátina única ao longo do tempo, dando a cada relógio um caráter distinto e aparência própria.

O cronógrafo é um dos pilares da Pilot’s Watches da IWC coleção. O cronômetro mecânico acrescenta ao típico design de relógio de ferramentas e oferece aplicações ilimitadas na vida cotidiana.

O cronógrafo é alimentado pelo motor fabricado pela IWC calibre 69385. O movimento permite medições de até 12 horas e é projetado para garantir robustez, confiabilidade e precisão. A função de cronógrafo é controlada por uma roda de colunas, que é um componente complexo com duas funções. Um sistema de enrolamento de lingueta bidirecional cria um reserva de energia de até 46 horas na mola principal. A construção garante resistência à água até 10 bar.

O relógio, montado em uma pulseira têxtil azul, também apresenta o novo EasX-CHANGE da IWC. Ele permite que o usuário mudar a pulseira com o toque de um botão e sem quaisquer ferramentas adicionais.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.