A volta do Aquaracer, um dos relógios mais marcantes da TAG Heuer

Elegante. Esportivo. Funcional. Robusto. Versátil. Eis alguns dos adjetivos – há vários outros – que a TAG Heuer enxerga na nova geração do Aquarecer. Ela foi apresentada hoje pela relojoaria suíça durante a Watches & Wonders, a prestigiosa feira organizada pela Fondation de la Haute Horlogerie, em Genebra – todas as marcas participantes, como é de imaginar, estão recorrendo a lançamentos virtuais.

O novo relógio da TAG ganhou o nome de Aquaracer Professional 300. Com bisel de 12 facetas, é identificável de longe. Como seus antecessores, é voltado tanto para ocasiões formais como para momentos de lazer.

A história da coleção remonta a 1978, quando a marca lançou um relógio de mergulho chamado Heuer. Tinha mostrador chamativo, escala de 24 horas em vermelho e bisel de mergulho rotativo com uma escala de minutos transparente. Não demorou para cair nas graças de mergulhadores profissionais e amadores.

“O Aquaracer Professional 300 dá continuidade a uma história venerada e, a partir dela, dá o passo mais significativo para desenvolver nossa coleção Aquaracer em muitos anos”, declarou Frédéric Arnault, CEO da TAG Heuer, alardeando em seguida a alta funcionalidade e a estética arrojada e inconfundível da novidade.

Lançamento da TAG Heuer tem ponteiros luminescentes Lançamento da TAG Heuer tem ponteiros luminescentes

Desde 1983, a coleção caracteriza-se pelo bisel rotativo unidirecional, a coroa rosqueada, a resistência à água a até pelo menos 200 metros de profundidade, os marcadores luminosos, o cristal de safira e o fecho de segurança duplo – que, lembre-se, precisa funcionar tanto na superfície como no fundo mar. Aos designers da TAG Heuer coube a espinhosa missão de atualizar tudo isso.

A forma básica do bisel foi mantida, mas agora ele está mais resistente a riscos e mais fácil de pegar e girar. O cristal de safira foi integrado a uma lupa, o que torna a leitura da data mais fácil de alguns ângulos. Outro aprimoramento: agora são oito marcadores de horas octogonais e a coroa tem 12 lados.

Aquaracer 300 Calibre 5 Automatic Aquaracer 300 Calibre 5 Automatic

Faltou contar que o ponteiro das horas está mais largo e ganhou a forma de espada e que o dos minutos está mais estreito – faz toda a diferença para enxergar em ambientes escuros. Por falar nisso, os ponteiros e marcadores das horas ganharam luminescência verde e os de minutos, azul.

O Aquaracer Professional 300 tem versões com caixas de 43 e 36 mm. Seis são de aço inoxidável, com opção de mostradores em preto, azul ou prata, e há também um modelo de 43 mm em titânio fosco com mostrador verde.

Repare que os modelos de aço inoxidável têm um detalhe de cerâmica preto ou azul com um triângulo branco e luminescente às 12 horas. Já o modelo de titânio tem um detalhe de cerâmica verde com um triângulo amarelo às 12 horas. A resistência à água é de até 300 metros.

Ainda sem preço divulgado, os novos modelos da linha Aquaracer estarão à venda a partir de junho deste ano.