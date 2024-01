A TAG Heuer lança relógios inspirados em aventuras, corridas e muito luxo

MIAMI. A TAG Heuer inovou ao apresentar este ano uma linha de óculos durante a LVMH Watch Week, que este ano acontece em Miami entre 28 de janeiro e 1 de fevereiro. Mas o destaque, claro, fica por conta dos novos modelos na relojoaria. Mais uma vez, a inspiração vem do universo das aventuras e das corridas. E com peças cada vez mais luxuosas.

No ano passado a manufaura suíça já havia investido nesses territórios. Um dos principais lançamentos é uma nova versão do TAG Heuer Aquaracer Solargraph, apresentado há dois anos. Agora, trata-se de uma linha TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph, em um novo tamanho de 34 milímetros.

A história do modelo começou em a 1978, quando Jack Heuer lançou o Heuer Reference 844, um relógio projetado para entusiastas de aventura, versátil e concebido tanto para homens como para mulheres que gostam de desafios em terra ou na água. Em 2004, foi oficialmente nomeado TAG Heuer Aquaracer.

Em 2022, a TAG Heuer embarcou na jornada da tecnologia Solargraph com um relógio de 40 milímetros com moldura de carbono e com um movimento solar, uma novidade para a marca. O ano de 2023 testemunhou uma versão em titânio. Agora, vem em novo tamanho.

Tal como os seus antecessores, os novos modelos apresentam as principais características da coleção Aquaracer: luneta giratória unidirecional, coroa aparafusada, resistência à água até 200 metros, marcações luminosas, cristal de safira e fecho duplo de segurança.

A nova linha apresenta uma gama de cinco novos mostradores. Uma inovação é o uso de madrepérola, que faz a união entre esportividade e elegância, incluindo uma versão adornada com diamantes nos índices e uma outra com diamantes adornando os índices e a luneta.

O movimento solar de quartzo oferece hora, data às 3 horas e funcionalidades de segunda mão. Com o movimento Solargraph, não há necessidade de trocar a bateria do relógio: ela é recarregada pelo sol ou pela luz artificial. Uma exposição de dois minutos à luz solar direta é suficiente para alimentar o relógio durante um dia inteiro. Depois de totalmente carregado, após menos de 40 horas ao sol, o relógio pode funcionar por até 10 meses sem exposição à luz. Para desenvolver o calibre, a TAG Heuer fez parceria com a manufatura La Joux-Perret em La Chaux-de-Fonds, Suíça.

TAG Heuer Aquaracer Solargraph: alimentado com a luz solar

Dois novos modelos TAG Heuer Carrera Chronograph

O novo cronógrafo TAG Heuer Carrera, inspirado no icônico layout DATO, vem com uma versão do famoso movimento turbilhão. Os relógios combinam o design icônico do glassbox com um visual monocromático verde-azulado.

A coleção Carrera, parte integrante da herança da TAG Heuer, permanece na vanguarda das novidades da LVMH, mesmo depois da celebração do 60º aniversário da linha em 2023.

A coleção Carrera, lançada em 1963, foi originalmente concebida sem complicações de data. No entanto, a evolução da coleção tomou um rumo interessante apenas três anos depois, quando uma função de data foi introduzida na posição das 12 horas.

Em 1968, ocorreu uma transformação significativa quando a janela da data foi transferida para a posição das nove horas. Este momento marcou o surgimento do design Dato, que desde então se tornou sinônimo do compromisso da TAG Heuer com a precisão e o estilo. Com o tempo, a configuração do mostrador monosub do Dato deu origem ao apelido de "Cyclop”.

Em 2023, a TAG Heuer introduziu três relógios na coleção Carrera: o TAG Heuer Carrera Chronograph em azul, com data às 6 horas, o TAG Heuer Carrera Chronograph em preto, com data às 12 horas e o TAG Heuer Carrera Chronograph em preto, com data às 12 horas.

Agora, em 2024, a TAG Heuer apresenta a variante monocromática verde, com data às 9 horas, com a herança da configuração Dato. A escolha do verde-azulado não é arbitrária. Trata-se de uma homenagem à história do automobilismo, especialmente aos tons verdes vintage dos carros de entre os anos 1920 e 1960.

Embora mantenha o visual vintage, o modelo vem com melhorias técnicas, incluindo ergonomia aprimorada na caixa, um flange curvado e um mostrador com acabamento circular escovado.

O relógio, fabricado em aço com caixa de 39 milímetros, apresenta índices e ponteiros banhados a ródio, complementados por um submostrador mono verde-azulado verde-azulado na posição das três horas. O fundo de caixa aberto mostra o movimento automático Heuer 02 da TAG Heuer, com reserva de marcha de 80 horas.

O cronógrafo TAG Heuer Carrera vem com uma pulseira de couro de crocodilo preta de alta qualidade que adiciona um toque de luxo, com fecho dobrável em aço inoxidável.

Para completar o lançamento, a TAG Heuer apresenta o TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon, com caixa de 42 milímetros e com um mostrador circular escovado verde-azulado. Na sua essência, o relógio apresenta uma gaiola de turbilhão às 6 horas, encerrada numa moldura de vidro.

Aperfeiçoado pela primeira vez há mais de 200 anos, um turbilhão é uma gaiola em rotação contínua que envolve o escape e é projetada para neutralizar as influências da gravidade na precisão de um movimento mecânico. São poucas as manufaturas que dominam essa complicação.

Os diamantes de laborarório do Carrera Date Plasma

O novo TAG Heuer Carrera Date Plasma Diamant d'Avant-Garde é um relógio inovador adornado com 4,8 quilates de diamantes cultivados em laboratório, incluindo 1,4 quilates do deslumbrante Diamant d'Avant-Garde amarelo.

Com base no sucesso de seu antecessor, o TAG Heuer Carrera Date Plasma Diamant d’Avant-Garde com diamantes rosa, lançado em 2023, esta variante com diamante amarelo marca outro momento.

No centro desta criação está a tecnologia Plasma da Maison, que permite o crescimento delicado e sensível de diamantes cultivados em laboratório. O novo relógio TAG Heuer Carrera Date Plasma Diamant d’Avant-Garde vem em ouro branco com caixa de 36 milímetros.

O relógio apresenta um escudo Diamant d’Avant-Garde que adorna o mostrador policristalino, pontuado por 12 índices em ouro branco incrustados com diamantes brancos de 0,5 quilates cultivados em laboratório com lapidação baguete. Os ponteiros das horas e minutos são esqueletizados. Às 12 horas, o relojoeiro de luxo suíço colocou um diamante amarelo cultivado em laboratório em seu escudo característico cortado logo abaixo do logotipo Carrera.

O TAG Heuer Calibre 7 Automatic é visível através do fundo da caixa em safira.

TAG Heuer Connected Calibre E4: tom verde em complemento ao azul e preto

O novo TAG Heuer conectado

A TAG Heuer foi pioneira entre as manufaturas suíças no mundo dos relógios conectados. O mais recente é o TAG Heuer Connected Calibre E4, com um tom verde profundo, complementando as opções de preto e azul disponíveis na série.

O relógio apresenta uma caixa de aço robusta com tamanho de 45 milímetros. O que diferencia este relógio é a luneta polida em cerâmica verde, complementada por uma pulseira de borracha verde combinando.

Para este relógio, a TAG Heuer oferece três mostradores distintos, chamados Mirage, Prism e Chromatic. Esses mostradores foram adornados com os diferentes tons de verde que refletem a luneta. Destacando a versatilidade dos mostradores do relógio, a TAG Heuer oferece mais de 20 opções.

Com o aplicativo TAG Heuer Wellness, o relógio inteligente mergulha nos domínios do bem-estar e do desempenho, oferecendo aos usuários uma visão geral abrangente das métricas de saúde, monitorando a frequência cardíaca ao vivo, metas diárias de passos e calorias queimadas.

O aplicativo TAG Heuer Sports ajuda a monitorar práticas esportivas, como corrida, ciclismo, caminhada e natação. Para os entusiastas de corrida e caminhada nas montanhas, o aplicativo fornece monitoramento preciso da altitude, permitindo que os usuários revejam seu ritmo e avaliem como a altitude afeta seu desempenho.

E os aficionados do golfe podem mergulhar no campo com o TAG Heuer Golf. O relógio rastreia de forma autônoma as tacadas do tee ao green, refinando as estatísticas do clube ao longo do tempo. Isto permite que os jogadores se concentrem apenas na tacada, abraçando o puro espírito do golfe.