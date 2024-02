Semana de Moda de Milão: Prada celebra o amor — e Bottega, o cotidiano

O "luxo discreto" tornou-se uma expressão um tanto quanto suja em Milão, um dos grandes centros da moda mundial. Para algumas das marcas italianas que incorporam o termo, ele é redutor - uma forma TikTok de descrever roupas clássicas e refinadas. Muitas pessoas do setor de moda reviram os olhos quando o termo é mencionado.

Segundo o Wall Street Journal, grifes renomadas quiseram passar outra mensagem em seus desfiles durante a Semana da Moda na cidade italiana, apresentando suas coleções Outono/Inverno.

Seja por causa de um mercado de luxo incerto, do clima geopolítico agitado ou do aquecimento global, mas usar as roupas como um santuário parecia estar na mente de muitos designers.

O amor da Prada

Miuccia Prada e Raf Simons, os co-diretores de criação da Prada, quiseram trazer um sentimento hiperbólico. A coleção de outono da dupla começou com uma reflexão sobre o amor, explicou Simons nos bastidores ao WSJ, mas "todos os elementos do amor", incluindo amar sua casa ou até mesmo amar seus lençóis. O tema do conforto está novamente presente.

Isso se manifestou em um romance de diferentes épocas da moda, remixado: um vestido de linho Jackie O. com um toque de pele de carneiro. Outro destaque foi uma jaqueta bomber de couro adornada com a inscrição "1913", o ano de fundação da Prada. E jaquetas de nylon em formas de alta costura de meados do século trouxeram à tona esse sentimento.

Bottega Veneta e a celebração do cotidiano

Em menos de quatro anos, Matthieu Blazy renovou completamente a Bottega Veneta, transformando-a em um local de culto para os tipos criativos que desejam roupas e acessórios exclusivos.

A coleção de outono, disse Blazy nos bastidores ao WSJ, foi uma "celebração do cotidiano". Ele se viu pensando sobre o fascínio das roupas do dia a dia em seus passeios noturnos com o cachorro. Isso significava peças como casacos, saias e suéteres, reduzidos à sua essência essencial, mas tornados fabulosos por meio da inovação têxtil e da fabricação. Um simples vestido de noite amarelo tinha um tecido desfiado e uma saia longa em forma de coluna ostentava plumas de couro.