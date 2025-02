Sephora terá megaloja no antigo espaço da Tiffany&Co no Iguatemi São Paulo

Desde a inauguração da flagship da Tiffany&Co no shopping Iguatemi São Paulo, um dos pontos de venda mais chamativos da avenida Faria Lima ficou vazio. No entanto, hoje, 5, começa a reforma para abrigar uma das maiores lojas da Sephora no país.

A loja ocupará um espaço de 352 metros quadrados na entrada principal do empreendimento. Com inauguração prevista para o primeiro semestre de 2025, a loja terá todo o portfólio de produtos da Sephora, incluindo maquiagens, fragrâncias, produtos de skincare e cuidados para o cabelo.

Para Décio Bueno, Diretor de Novos Negócios da Sephora no Brasil, a nova loja contribui para a consolidação da estratégia da marca no país. “Esta inauguração representa mais um passo importante para a nossa marca no Brasil e reforça a sólida relação que temos com a rede Iguatemi, que recebeu a nossa primeira loja em 2012. Vivemos na terceira maior potência mundial de beleza, e este cenário nos permite seguir com um plano de expansão consistente em todo o território”.

No país, o terceiro maior mercado de beleza do mundo, as gôndolas da Sephora contam com marcas nacionais. "Temos marcas nacionais como Feito Brasil e Quintal, que traduzem a essência brasileira e foram escolhidas para reforçar o compromisso da Sephora em valorizar o mercado local”. Além disso, a empresa investe em um time especializado para gerenciar o portfólio de marcas e trazer novas tendências ao país.

A marca francesa se dedica a treinar seu time de beauty advisors, profissionais preparados para atender às necessidades específicas de cada cliente, independentemente da faixa etária. Essa proximidade com os clientes também impulsiona a marca a criar experiências únicas e personalizadas online e nas lojas físicas. No novo espaço haverá experiências em loja como masterclasses, serviços de maquiagem e cuidados pessoais.

“Estamos entusiasmados em expandir nossa parceria com a Sephora, proporcionando aos clientes um espaço que vai muito além da beleza e do bem-estar. A chegada da marca ao Iguatemi São Paulo reforça nosso compromisso em oferecer uma experiência de compra exclusiva e inovadora, que alia o lifestyle e desejo à uma curadoria de marcas e produtos de alta qualidade”, diz Satomi Nanba, diretora executiva de Mix, Varejo e Relacionamento da Iguatemi S.A.