Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

H&M em São Paulo: como garantir sua visita sem filas na inauguração

Os 200 primeiros clientes a chegarem no lote das 8h ganham vale-compras para usar na loja

H&amp;M - Hennes &amp; Mauritz - Moda - Nova Iorque - New Yorque - USA - Consumo - Americano - Cliente - Comercio - Vestuario Foto: Leandro Fonseca data: setembro 2022 (Leandro Fonseca/Exame)

H&amp;M - Hennes &amp; Mauritz - Moda - Nova Iorque - New Yorque - USA - Consumo - Americano - Cliente - Comercio - Vestuario Foto: Leandro Fonseca data: setembro 2022 (Leandro Fonseca/Exame)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 10h14.

Tudo sobreModa
Saiba mais

A primeira pergunta que aparece no Google quando a sigla H&M é pesquisada é "por que não tem H&M no Brasil"? A partir de amanhã, 23, o questionamento será extinto, já que a fast fashion sueca fará sua estreia no país. Serão quatro, sendo a primeira localizada no shopping Iguatemi São Paulo.

A H&M montou um sistema de plataforma de agendamento para haver organização para acessar o shopping e a loja. Para isso, é preciso se cadastrar no site hmiguatemi.com.br

O Red Carpet começa às 8h, com ativações, surpresas e prêmios exclusivos ao longo do dia. Os 200 primeiros clientes a chegarem no lote das 8h ganham vale-compras para usar na loja. A loja abrirá às 11h.

H&M no Brasil: Gilberto Gil e Anitta estrelam primeira campanha da marca no país (Hick Duarte/Divulgação)

Não é a primeira vez que a empresa tenta entrar no Brasil. Em 2014, por exemplo, a companhia desistiu dos planos de investimento no país. Agora, se juntou ao Dorben Group, de Jorge Dornelles and Mehdi Beneddine, para entrar no mercado nacional. O Dorben Group já é responsável por lojas da H&M em países como Guatemala, Panamá e Costa Rica e, no Brasil, opera lojas de marcas de luxo como Jimmy Choo, Michael Kors e Carolina Herrera.

A H&M abriu sua primeira loja na América Latina em 2012, no México. Em seguida, foram inaugurados pontos de venda no Panamá em 2021, Costa Rica em 2022 e República Dominicana em 2024. Na América do Sul, a marca chegou em 2013 com a inauguração de sua primeira loja no Chile, onde hoje, além de 30 lojas físicas, também possui presença online. Atualmente, a marca também está disponível no Peru (2015) e no Uruguai (2018).

Fundada em 1947, hoje a marca está presente em mais de 79 mercados com 4 mil pontos de venda e 140 mil funcionários.
Acompanhe tudo sobre:ModaH&MRoupasIguatemi

Mais de Casual

Maior encontro de apaixonados por relojoaria acontece em São Paulo

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

A jornada do atleta olímpico Stephan Barcha: dedicação, superação e paixão pelo hipismo

O drinque pronto para beber avaliado em 1 bilhão de dólares e criado por uma professora

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Nvidia e China estão tentando resolver crise de segurança sobre o chip H20, diz CEO

Tecnologia

Trump considera destinar US$ 2 bilhões do Chips Act para financiar setor de minerais críticos

Mundo

Governo Trump suspende vistos para caminhoneiros após acidente fatal

Mercados

Dólar perdeu força, mas sua reputação segue intacta, diz JP Morgan