H&M em São Paulo: como garantir sua visita sem filas na inauguração

A primeira pergunta que aparece no Google quando a sigla H&M é pesquisada é "por que não tem H&M no Brasil"? A partir de amanhã, 23, o questionamento será extinto, já que a fast fashion sueca fará sua estreia no país. Serão quatro, sendo a primeira localizada no shopping Iguatemi São Paulo.

A H&M montou um sistema de plataforma de agendamento para haver organização para acessar o shopping e a loja. Para isso, é preciso se cadastrar no site hmiguatemi.com.br

O Red Carpet começa às 8h, com ativações, surpresas e prêmios exclusivos ao longo do dia. Os 200 primeiros clientes a chegarem no lote das 8h ganham vale-compras para usar na loja. A loja abrirá às 11h.

H&M no Brasil: Gilberto Gil e Anitta estrelam primeira campanha da marca no país (Hick Duarte/Divulgação)

Não é a primeira vez que a empresa tenta entrar no Brasil. Em 2014, por exemplo, a companhia desistiu dos planos de investimento no país. Agora, se juntou ao Dorben Group, de Jorge Dornelles and Mehdi Beneddine, para entrar no mercado nacional. O Dorben Group já é responsável por lojas da H&M em países como Guatemala, Panamá e Costa Rica e, no Brasil, opera lojas de marcas de luxo como Jimmy Choo, Michael Kors e Carolina Herrera.

A H&M abriu sua primeira loja na América Latina em 2012, no México. Em seguida, foram inaugurados pontos de venda no Panamá em 2021, Costa Rica em 2022 e República Dominicana em 2024. Na América do Sul, a marca chegou em 2013 com a inauguração de sua primeira loja no Chile, onde hoje, além de 30 lojas físicas, também possui presença online. Atualmente, a marca também está disponível no Peru (2015) e no Uruguai (2018).

Fundada em 1947, hoje a marca está presente em mais de 79 mercados com 4 mil pontos de venda e 140 mil funcionários.