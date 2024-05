A arma secreta da Audi para impulsionar as vendas dos novos A4 e A5

A concorrência entre os carros sedãs não é fácil para nenhuma montadora, especialmente para a Audi. De janeiro até abril, a montadora alemã emplacou 39 carros do modelo A4, ocupando a sétima posição entre os sedãs grandes, segundo dados da Fenabrave. Com o A5, foram 100 emplacamentos. Apesar dos números baixos – se comparados com outros concorrentes diretos – a Audi tem uma arma secreta para tentar mudar este jogo.

A partir de agora, tanto o A4 quanto o A5 vendidos no Brasil vêm com o consagrado sistema de tração integral quattro, um dos grandes diferenciais da montadora. A tecnologia não é nova, tem mais de 40 anos, mas não estava nas versões dos dois carros apresentadas no Brasil. Na época em que surgiu, marcou um novo momento na indústria automobilística por colocar a potência do motor nas quatro rodas e não apenas em duas.

"A tração quattro foi revolucionária ao reunir performance, controle e segurança em todo tipo de terreno. Desde então, a tecnologia vem sendo continuamente aprimorada e estamos muito orgulhosos em oferecê-la nos modelos Audi A4 e Audi A5", explica Renato Celiberti, head de vendas da Audi do Brasil.

Tanto em pista seca quanto em pista molhada, o sistema ajuda a dar mais estabilidade ao carro, principalmente nas curvas em alta velocidade. Quando há a necessidade de uma resposta rápida no volante, como desviar de um animal em uma estrada em alta velocidade, por exemplo, o carro também fica completamente estável, com uma resposta rápida.

Como são os novos A4 e A5 que chegam ao Brasil

Os dois modelos são equipados com o propulsor 2.0 Turbo FSI, 4 cilindros em linha, com 204 cavalos de potência entre 4.475 rpm e 6.000 rpm e torque de 320 Nm entre 1.450 rpm e 4.475 rpm. A transmissão é a S tronic de sete velocidades. O A5 tem aceleração de 0 a 100 km/h em 6,8 segundos. O A4 faz de 0 a 100 km/h em 6,7 segundos.

Em ambas as versões, o peso total do modelo subiu 55 quilos, indo para 1.645 kg, apesar da inclusão da tração integral. As medidas externas são 4.762 mm (comprimento), 2.022 mm (largura com retrovisores), 1.428 mm (altura) e 2.820 mm (entre-eixos). O porta-malas tem 460 litros de capacidade. O interior conta com as opções de cores bege, cinza, marrom e preto.

Preço

O novo Audi A5 está disponível em duas versões: A5 Sportback 2.0 TFSI advanced quattro (R$ 359.990) e A5 Sportback 2.0 TFSI S line quattro (R$ 394.990). Já o novo Audi A4 está disponível em duas versões: A4 Sedan 2.0 TFSI Prestige quattro (R$ 333.990) e A4 Sedan 2.0 TFSI S line quattro (R$ 359.990).