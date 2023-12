A Air France terá a maior cabine de primeira classe do mercado; saiba como será

As referências em bons serviços na aviação costumam ser das companhias asiáticas, como a Etihad e a Singapore Airlines. Mas é a empresa aérea da França, berço do luxo, que terá a partir do ano que vem a maior cabine de primeira classe do mercado.

A Air France apresentará a nova cabine La Première, atualmente em fase de design, em meados de 2024. A futura cabine será a maior atualmente do mercado e oferecerá até três configurações diferentes, que podem ser completamente privatizadas para uma jornada ainda mais excepcional: um assento, um sofá e uma cama.

A nova cabine estará disponível em um número maior de aeronaves do que o atual. A novidade foi apresentada na terça-feira a um grupo de jornalistas por Manuel Flahault, diretor-geral do grupo Air France – KLM na América do Sul, e Sylvain Mathias, diretor comercial na América do Sul

Gastronomia Michelin e vinhos selecionados

As suítes da La Première da Air France foram inauguradas em 2014 e estão atualmente disponíveis em aeronaves Boeing 777-300 selecionadas, que servem a destinos-chave da companhia na América do Norte, América do Sul (sendo São Paulo o único destino na região), África, Ásia e Oriente Médio.

São 19 aviões no total, com quatro assentos cada um, e voando para 11 destinos, em sete países (Brasil, Estados Unidos, México, Nigéria, Japão, Singapura e Emirados Árabes Unidos).

Em maio de 2022 a Air France voltou a oferecer o serviço de primeira classe no Brasil, em voos diários entre Paris e São Paulo. Ao longo deste ano, 17 chefs que promovem a excelência francesa se revezaram para criar os pratos servidos.

Desde novembro quem assina o menu da primeira classe na Air France é Emmanuel Renaut a desde novembro, adepto da culinária savoyard e detentor de três estrelas Michelin. Renault criou um total de oito pratos, como confit de frango caipira com cogumelos e um mil-folhas de legumes.

Para seus vinhos e destilados, a Air France trabalha com Paolo Basso, eleito o melhor sommelier da Europa em 2010 e melhor sommelier do mundo em 2013, e Bettane & Desseauve, autores do tradicional guia de vinhos franceses.

Conheça os benefícios da primeira classe

Entre os benefícios para quem viaja na La Première estão:

- O passageiro tem a opção de privatização completa da cabine da La Première;

- Em Paris, o cliente tem direito a um carro que o busca em seu endereço e o leva para o aeroporto Charles de Gaulle (CDG);

- Em CDG, há um lounge exclusivo com área de check-in e controle de passaporte, e um menu assinado pelo chef Alain Ducasse, com três estrelas Michelin;

- Um carro está à disposição para transportar o passageiro do lounge até a porta da aeronave, com recepção personalizada da tripulação;

- A bordo, um comissário é designado para acompanhar o passageiro durante toda a viagem.

Os bons resultados da Air France em 2023

Na apresentação aos jornalistas, os executivos Flahault e Mathias falaram dos bons resultados da Air France em 2023, até o mês de novembro. O grupo Air France – KLM foi o único internacional que não deixou de voar durante a pandemia. Hoje, a companhia opera 39 voos semanais do Brasil. Em 2019, eram 44.

A receita do grupo ficou 32% acima do período pré-pandêmico. O número de passageiros transportados foi 14% acima em relação a 2022. A ocupação ficou em 91,4% no caso da Air France e 91,3% na KLM.

O acordo com a Gol foi prorrogado pelos próximos dez anos, com exclusividade em rotas entre a Europa e o Brasil. Mais de 2 milhões de passageiros se beneficiaram da parceria desde seu início, em 2014. Hoje, a operação conjunta oferece conexão com 80 destinos europeus e 45 no Brasil, disse Mathias.