9 hotéis para aproveitar o último feriado prolongado de 2024

Com o final do ano se aproximando, nada melhor do que uma pausa na rotina para recarregar as energias. Em 2024, apenas seis feriados nacionais caíram em dias úteis, mas a boa notícia é que um deles irá emendar diretamente com o final de semana. O Dia da Proclamação da República, 15 de novembro, será em uma sexta-feira e marca a saideira do ano antes da correria que antecedem as festas de dezembro.

Para ter uma experiência memorável, não é preciso ir muito longe. O Brasil é um destino turístico por excelência, como comprovam os números do primeiro trimestre de 2024 registrados pela Secretaria de Comunicação Social (SECOM). Segundo o levantamento, mais de R$ 2 bilhões foram gastos por viajantes estrangeiros no país, a maior receita da história com viagens internacionais em território brasileiro.

Além de nos presentear com as suas belezas naturais e riqueza cultural invejáveis, o Brasil também oferece uma estrutura de hotelaria de alto padrão para quem deseja aproveitar a folga com muito conforto e requinte. Seja na cidade, na praia ou no campo, confira 9 sugestões de hotéis para desfrutar a última emenda de feriado do ano.

Fasano Boa Vista - São Paulo

Para quem deseja fugir do agito da cidade e desfrutar do melhor que o campo tem a oferecer, a sugestão é o Hotel Fasano Boa Vista. Localizado na Fazenda Boa vista, a apenas 1 hora de São Paulo, a hospedagem é ideal para curtir os dias de folga em um ambiente campestre, descontraído e com toda a sofisticação do Grupo Fasano.

Os apartamentos contam com varandas amplas e uma vista panorâmica para a fazenda, sem contar que muitos deles tem acesso direto ao lago do hotel, propiciando um mergulho refrescante. Além de todo o conforto e comodidade, os hóspedes ainda desfrutam da excelente gastronomia do restaurante Boa Vista, que une os sabores da culinária brasileira com a tradição italiana do Grupo Fasano. A permanência no hotel é de no mínimo 3 noites, com a diárias a partir de (R$ 4.950).

Serviço: Rodovia Castello Branco, Km 102,5, s/n – Porto Feliz, São Paulo. Telefone: (15) 3261-9900

WhatsApp: (15) 99111-5550 E-mail: fbv@fasano.com.br

Fasano Belo Horizonte - Minas Gerais

Para aqueles que desejam aproveitar os dias de folga, Belo Horizonte é um dos destinos ideais para curtir em grande estilo.

Na capital dos bares e botecos, é possível aproveitar o agito que a cidade oferece e ainda desfrutar o hotel Fasano Belo Horizonte. Localizado no bairro de Lourdes, um dos mais charmosos da cidade, o hotel apresenta um conceito de luxo em hospitalidade no qual a discrição e a sofisticação ganham destaque.

Além de toda comodidade, os hóspedes podem apreciar a culinária do primeiro restaurante Gero dentro de um hotel, que oferece pratos clássicos da culinária italiana e a versão mineira do Baretto de São Paulo, podendo apreciar coquetéis premiados acompanhados de pratos leves e shows ao vivo de Jazz e MPB. Diárias a partir de (R$ 2.125).

Serviço: Rua São Paulo, 2.320 - Belo Horizonte, Minas Gerais. Telefone: 31 3500 8900 E-mail: bh@fasano.com.br

Fasano São Paulo Jardins - São Paulo

Escolher se hospedar no hotel Fasano São Paulo é uma excelente opção para aproveitar todas as atrações que a cidade oferece e ainda desfrutar de uma experiência agradável e sofisticada no hotel. Durante a hospedagem, é possível apreciar um delicioso café da manhã no restaurante Nonno Ruggero, localizado no primeiro andar do hotel e relaxar em uma das cinco salas de massagens do SPA Fasano, instalado no penúltimo andar.

Além desses atrativos, é possível aproveitar o dia em uma das piscinas indoor mais bonitas da cidade, com vista para o bairro dos Jardins. Diárias a partir de (R$ 3.260).

Serviço: Rua Vittorio Fasano, 88 – Jardins. Telefone: (11) 3896-4000. WhatsApp: (11) 3896-4105 E-mail: sp@fasano.com.br Site: https://fasano.com.br/hotel/hotel-fasano-sao-paulo/

Fasano São Paulo Itaim - São Paulo

O Fasano São Paulo Itaim, décima operação hoteleira do Grupo Fasano, homenageia o Hotel original de São Paulo ao mesmo tempo que incorpora novos elementos como uma celebração à passagem do tempo entre os dois projetos.

Além de cinco salas de Spa, duas saunas (seca e úmida), salão de beleza e academia com aparelhos de última geração que compõem o espaço de lazer, vale destacar o bar e a piscina, localizados no último andar. A localização privilegiada proporciona a vista mais espetacular da região e do Jardim Europa. Com este visual e com uma proposta mais descontraída, o local contempla 40 lugares e está aberto para hóspedes e não hóspedes, mediante reserva. Diárias a partir de (R$ 2.950).

Serviço: Rua Pedroso Alvarenga, 706 – Itaim Bibi. Telefone: (11) 3513-7470. WhatsApp: (11) 3513-7471

E-mail: reservas.itaim@fasano.com.br Site: https://fasano.com.br/hotel/fasano-sao-paulo-itaim/

Koloa Concept Hotel - Piauí

Um destino pouco conhecido, mas surpreendente pelas belezas naturais e praias feitas para todos os gostos, seja para descansar, velejar ou praticar esportes como o kitesurf, é a Praia de Morro Branco, localizada a apenas 8km da Vila de Barra Grande, um dos principais pontos turísticos do município.

Para quem busca um destino quase sereno, mas não quer deixar de lado o conforto e experiências, o recém-inaugurado Koloa Concept Hotel é uma boa opção. Pensado estrategicamente para redefinir o conceito de luxo e exclusividade no litoral piauiense, o hotel-boutique conta com 26 suítes exclusivas.

A gastronomia é um convite para quem quer mergulhar em uma explosão de sabores através do restaurante Casa Mar.

Para embalar o ritmo de uma viagem inesquecível pelo Piauí, o hotel preparou uma programação musical especial durante as tardes e noites com artistas locais para o feriado de 15 de novembro. A programação pode ser conferida através do Instagram @koloahotel.

Serviço: Rua Cajueiro da Praia, Cajueiro da Praia. Telefone: (86) 99403-2088. Diárias a partir de R$1.200 Instagram: @koloahotel

BA'RA Hotel - Paraíba

A capital da Paraíba não só se destaca como um dos destinos mais bonitos do Brasil devido às suas belezas naturais, mas também por possuir uma rica herança cultural e histórica, com edifícios coloniais e igrejas que contam a história da região, além da rica gastronomia com insumos regionais que encantam diferentes paladares. João Pessoa é feita para o viajante que quer aventura, agito ou até mesmo sossego, já que tem atividades para todos os gostos.

Localizado na orla de Cabo Branco, a mais cobiçada da cidade, o BA’RA Hotel preparou uma programação para o feriado prolongado, tanto para aqueles que querem curtir as instalações do hotel ou ficar com o pé na areia.

Nos dias 15 e 16 de novembro, os hóspedes poderão mergulhar na música com sets exclusivos de DJs na piscina. No sábado, o restaurante IOCÁ, localizado no térreo, terá um festival de pizza napolitana artesanal. Já para as crianças, o kids club terá horário estendido com monitores para que os pais aproveitem as instalações no hotel - como o SPA By UMI, que contará com experiências feitas para a data.

Serviço: Av. Cabo Branco, 1148 - Cabo Branco, João Pessoa - PB. Telefone: (83) 3035-6801. Alta temporada: A partir de R$1.120. Baixa temporada: A partir de: R$900. Instagram: @barahotel

Casana Hotel - Ceará

Ao lado de Jericoacoara, o vilarejo de Preá tem ventos constantes e uma natureza preservada, é um paraíso para os praticantes de kitesurf e para aqueles que buscam a tranquilidade de um lugar onde o tempo corre devagar.

No coração desse cenário, o Casana oferece uma experiência incomparável de privacidade. Com apenas sete bangalôs, é um convite a desconectar-se do mundo e se reconectar com o essencial: a natureza e o bem-estar. Passeios de buggy, aulas de kitesurf e uma gastronomia premiada se unem a serviços personalizados, criando um refúgio onde cada detalhe é pensado para proporcionar momentos únicos.

Serviço: Avenida Beira Mar, s/n - Caiçara, Cruz - CE. Telefone: (85) 2180-5076. Baixa temporada: Diárias a partir de R$4.490. Alta temporada: Diárias a partir de R$5.995. Instagram: @casanahotel

Qoya Hotel São Paulo - São Paulo

Para quem não quer sair da cidade ou está a caminho da capital paulista, São Paulo não deixa outros destinos para trás, afinal, no feriado de 15 de novembro a cidade estará movimentada com festivais, festas, exposições, jogos e programações gratuitas ao ar livre.

Seja sozinho, em família ou entre amigos que querem aproveitar o circuito cultural da Avenida Paulista ou estar muito bem localizado para chegar em qualquer lugar da cidade, a sugestão é o Qoya Hotel São Paulo, inaugurado em 2023. O novo hotel do grupo curitibano HCC, integra o Curio Hotel Collection by Hilton e está localizado na Alameda Santos, ao lado da Casa das Rosas.

Considerada um refúgio em meio a selva de pedras, a propriedade conta com 166 quartos, dos quais 12 são suítes e 1 presidencial, unindo conforto e requinte, além de um fitness center, piscina no rooftop e SPA com tratamentos relaxantes e holísticos.

Serviço: Alameda Santos, 86 - Paraíso, São Paulo - SP. Telefone: (11) 5186-4900. Diárias a partir de: R$750 + 5%. Instagram: @qoyahotelsaopaulo

Vila Selvagem - Ceará

No Ceará, na praia do Pontal de Maceió está o Vila Selvagem, um hotel com experiência intimista e personalizada a apenas 140 quilômetros de Fortaleza. De frente para o mar, o empreendimento está em uma área de 20 metros quadrados, e possui 33 acomodações, entre bangalôs e apartamentos modernos, bem arejados e rodeados por jardim e duas piscinas, alguns com vista para o mar.

Entre as novidades estão a ampliação das quadras de padel tênis, com um total de seis opções para que quiser curtir e aprender, e os novos tratamentos do Ywi Spa, com produtos desenvolvidos na Amazônia para o hotel. Em tempo, o Vila Selvagem foi indicado como melhor hotel à beira-mar na América Latina, pelo prêmio Condé Nast Johansens Awards for Excellence. O pacote da Proclamação da República, de 14 a 17 de novembro, tem valores a partir de R$ 6.520,00, para casal, a R$ 13.020,00 para família de até 4 pessoas.

Serviço: Rua Ernestina Pereira, 401 - Praia do Pontal de Maceió, Fortim, Ceará. Reservas: reservas@vilaselvagem.com Tel.: (88) 99990-5555. Site: http://www.vilaselvagem.com