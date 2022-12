6 estadias veganas pelo mundo para além da alimentação

O veganismo tem revolucionado o mundo nos últimos anos. Cada vez mais pessoas escolhem abandonar o consumo de produtos de origem animal e optam por uma alimentação mais sustentável. Para quem pretende começar 2023 com promessas de novos hábitos e um estilo de vida mais saudável e eco-friendly, vale considerar os benefícios do veganismo para a saúde, os animais e o meio ambiente.

Atualmente, dois terços (67%) dos viajantes brasileiros querem ter uma alimentação mais consciente quando viajam, seja escolhendo opções veganas ou vegetarianas, seja comendo mais alimentos orgânicos e de origem local.

Pensando nisso, a Booking.com analisou seus mais de 28 milhões de anúncios para apresentar 6 estadias veganas. Do primeiro hotel vegano da Grécia a um retiro holístico nas Filipinas, cada acomodação mostra que adotar um estilo de vida vegano vai além da comida e envolve fazer pequenas mudanças conscientes no dia a dia. Entre elas estão quais produtos usar e quais lugares visitar.

Agriturismo I Pini em San Gimignano, Itália

Escondido em uma pequena colina em San Gimignano, na Toscana, está um histórico hotel-fazenda, o Agriturismo I Pini, exclusivo para adultos e recém-reformado, que está situado em belos vinhedos. Os quartos são decorados com itens artesanais de alta qualidade, como azulejos locais de terracota e móveis vintage renovados. Esse ethos sustentável permeia a cozinha vegana da fazenda, que serve culinária saudável à base de plantas. As opções vão desde pizza italiana tradicional a lenha até ravioli artesanal de abobrinha. Os pratos são feitos com ingredientes orgânicos provenientes da fazenda do hotel, proporcionando uma verdadeira experiência do campo à mesa. Nenhuma refeição na Toscana é completa sem uma combinação de vinhos. Por isso, o viajante pode explorar uma extensa carta de vinhos orgânicos e veganos sem aditivos químicos.

Para quem busca experiências locais, é possível reservar uma visita a uma vinícola com degustações e comida vegetariana para saborear outros vinhos, azeites e iguarias regionais em um vinhedo de gerência familiar. Uma caminhada nas colinas da Toscana é obrigatória e também vale percorrer as ruas de paralelepípedos de San Gimignano, apreciando suas ruas medievais nesse ambiente rural.

Koukoumi Vegan Boutique Hotel em Ano Mera, Grécia

Ano Mera é um pequeno e tranquilo vilarejo situado no coração de Mykonos. O local também abriga o primeiro e único hotel vegano da Grécia, o Koukoumi Vegan Boutique Hotel. O mantra desse hotel é proporcionar aos hóspedes um santuário tranquilo. Além disso, a acomodação conta com o selo Viagem Sustentável da Booking.com graças aos seus esforços holísticos em incorporar a sustentabilidade em toda parte. As suítes, que replicam o design tradicional grego de decoração minimalista em branco, possuem colchões feitos de fibra de coco e algas marinhas.

Além disso, o hotel também utiliza aquecedores solares de água. O spa e a academia dispõem de cosméticos orgânicos com certificação premium, 100% veganos. É possível, ainda, agendar consultas com um personal trainer certificado e um consultor nutricional. A filosofia sustentável também está presente no restaurante vegano do hotel, onde é possível saborear um delicioso banquete à base de plantas, combinando sabores mediterrâneos e japoneses.

Willka T'ika em Urubamba, Peru

O Willka T'ika é um retiro de bem-estar no Vale Sagrado do Peru, situado entre o patrimônio histórico de Machu Picchu e a capital inca de Cusco. A decoração tradicional da acomodação prioriza a sustentabilidade, já que seus edifícios de adobe são construídos a partir de materiais de origem natural, como argila e palha do Vale Sagrado. O viajante pode começar o dia com uma sessão de yoga ou meditação. Em seguida, aproveitar o café da manhã vegano saudável com sabores peruanos, preparado com produtos orgânicos cultivados no local, como frutas da estação e muesli caseiro feito com amaranto e outros grãos andinos.

Os quartos são projetados com princípios do feng shui e é possível apreciar as vistas dos jardins e das montanhas andinas. Vale reservar um passeio pelo Vale Sagrado, Pisac e Ollantaytambo, para visitar os parques arqueológicos de Chinchero, Moray e Salineras e explorar pontos turísticos nas aldeias de Pisac e Ollantaytambo, seguidos por um almoço peruano.

BE ANIMAL Hostel em Bangalore, Índia

Bangalore é a capital do estado de Karnataka, situado no sul da Índia. A cidade é conhecida por seus alimentos saborosos repletos de especiarias, bem como pratos feitos de caju e grão-de-bico, como chaats veganos (um lanche salgado) e dahl (uma sopa). Para quem procura uma estadia ecologicamente correta no centro da cidade, vale dormir no BE ANIMAL Hostel, o primeiro hostel sustentável da Índia para mochileiros veganos. Essa acomodação participante do programa Viagens Sustentáveis da Booking.com está decorada com móveis reciclados, tem um poço de compostagem para resíduos e funciona com energia solar. O lugar também dispõe de áreas para trabalho, lounge compartilhado, terraços para admirar o pôr do sol e um jardim.

O Happiness Café serve comida vegana, incluindo um café da manhã durante todo o dia e cafés especiais preparados com coco fresco. Para quem é fã de doces, uma boa pedida é experimentar uma sobremesa artesanal de caju chamada Pudducakes, uma especialidade do hostel. O viajante também pode conhecer mais pratos típicos em uma caminhada gastronômica por Bangalore e saber mais sobre a cultura gastronômica indiana com um guia local enquanto percorre o centro histórico.

The Farm at San Benito em Lipa, Filipinas

Localizada ao sul da capital Manila, Lipa é cheia de edifícios arquitetônicos incríveis, como a Catedral de San Sebastián. A cidade também está cercada pela Cordilheira Malepunyo e pelo Monte Macolod. Para quem deseja uma estadia luxuosa e consciente, uma dica é fazer o check-in no The Farm at San Benito, um resort de bem-estar voltado para a saúde, que oferece uma experiência rejuvenescedora completa, da alimentação ao cuidado com corpo e mente. O hotel tem uma piscina, bem como uma área de jardim, onde o hóspede pode participar de uma série de atividades, como aulas de yoga, Tai Chi e treinamento funcional.

O restaurante do local, Alive!, serve culinárias crudívora e vegana para complementar a viagem de saúde holística, onde são servidos rolinhos-primavera de batata-doce, macarrão de trigo sarraceno com legumes e chana masala, uma mistura temperada de grão-de-bico, tomate e cebola. Para enriquecer a experiência vegana, há aulas de culinária personalizadas para aprender receitas que podem ser prepararas em casa.

Volcano Eco Retreat by Heart Core Hotels no Havaí, Estados Unidos

Se o viajante deseja uma experiência alternativa, o Volcano Eco Retreat by Heart Core Hotels, exclusivo para adultos, é uma ótima opção vegana e vegetariana. A acomodação está localizada entre a cidade de Hilo e o Parque Nacional dos Vulcões, no topo de uma montanha isolada. De lá, é possível ouvir os sons da vida selvagem à noite. O hotel possui o selo Viagem Sustentável da Booking.com graças às suas iniciativas de sustentabilidade encontradas em cada canto da acomodação e de preservação do ambiente ao redor. Entre as medidas que fazem a diferença estão a construção das villas com bambu e o uso de água pura da chuva havaiana, que é reciclada e filtrada no local. O

hóspede pode saborear um café da manhã saudável, à base de plantas, no gazebo para refeições ao ar livre, com ingredientes provenientes da estufa do hotel ou dos mercados de agricultores nas proximidades. Para acompanhar, vale degustar o café Kona moído na hora, que utiliza grãos de produtores locais para reduzir o transporte. O hotel é localizado perto das principais atrações e é possível visitar um dos vulcões mais sagrados do Havaí, o Mauna Kea, e as praias de areia preta, para observar tartarugas-verdes nativas e tartarugas-de-pente.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.