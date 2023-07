5 ideias para montar um bar em casa

Difícil encontrar quem não goste de receber — ou de ser recebido — numa reunião entre amigos dentro de casa, ambiente mais confortável e acolhedor. Cardápio e trilha sonora bem planejados fazem parte da preparação, assim como as bebidas e os drinques que serão oferecidos.

“Ter um bar em casa deixou de ser algo raro e fora de alcance. Tem sido um pedido recorrente dos clientes da Todos reservar um espaço para acomodar garrafas e acessórios na área social de apartamentos e casas”, revela Fábio Mota, sócio do escritório paulistano ao lado do arquiteto Mauricio Arruda.

Há inúmeras maneiras de inserir um bar no décor, e tudo depende do espaço disponível no projeto. As opções incluem dedicar um móvel alto para acomodar a coleção de louças, taças e afins, até reunir tudo numa bandeja na varanda. Carrinhos de chá assumem nova função e, para os fãs de mixologia, investir na marcenaria sob medida pode fazer a diferença, como nos exemplos a seguir.

À moda antiga

Casual na medida

Foco na portabilidade

Secreto ocasional

Exibido sim, senhor

O que você precisa para montar seu bar em casa

Pedimos ajuda ao bartender Rubens Lima, responsável pelos drinques do restaurante Nakka em São Paulo, com a lista das bebidas e acessórios para quem deseja receber bem os amigos em casa. “É uma ideia divertida, rende ótimos momentos com amigos e familiares. A seleção de bebidas deve ser baseada nas preferências dos seus convidados e em sua própria preferência pessoal. Divirta-se experimentando e descobrindo novos sabores”, resume.

Utensílios

Coqueteleira: essencial para preparar coquetéis clássicos e agitar suas misturas.

Copos de bar: tenha uma variedade de copos, como copos baixos (tumbler), copos altos (highball), copos para martini, copos para margarita, entre outros.

Dosador: um utensílio para medir as quantidades exatas dos ingredientes dos coquetéis.

Colher bailarina: uma colher longa e torcida usada para misturar coquetéis no copo.

Socador de muddler: permite macerar frutas, ervas e açúcar para liberar seus sabores e aromas em coquetéis.

Abridor de garrafas: tenha um abridor de garrafas de qualidade para abrir garrafas de cerveja ou outras bebidas.

Peneiras para coar os coquetéis

Coador Strainer

Pegadores para gelo.

Bebidas

Destilados: vodka, rum, tequila, uísque, gim e conhaque.

Vermutes: doce e seco, para preparar coquetéis como o clássico Dry Martini ou negroni

Licores: tenha algumas opções populares, como licor de laranja, licor de café, licor de Amaretto.

Bitters: como Angostura para adicionar sabor e complexidade aos coquetéis, tenha também um bitter italiano (Campari).

Refrigerantes, sucos e água tônica: essas bebidas são essenciais para misturar com destilados e criar coquetéis refrescantes.

Ingredientes para coquetéis: frutas frescas, ervas, xaropes simples, açúcar, limões, limas, entre outros, para criar uma variedade de coquetéis.