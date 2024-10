Eleito o melhor hotel do Brasil pelo ranking 50 Melhores Hotéis do Brasil EXAME Casual, o Rosewood São Paulo tem mais um motivo para celebrar. O Asaya, localizado na propriedade, foi reconhecido como o melhor spa de hotel da América Latina em 2024.

O título foi concedido pelo World Spa Awards, que premia os melhores spas do mundo em diversas categorias. Em sua 10ª edição, o ranking é resultado de um ano de pesquisa com profissionais da indústria de wellness e o público, destacando o crescimento e a inovação no setor.

Localizado no Rosewood São Paulo, o Asaya Spa se consolida como um retiro urbano pioneiro. Em parceria com a maison francesa Guerlain, o espaço reflete o espírito sofisticado do hotel, oferecendo soluções criativas para transformação pessoal em um ambiente de luxo e inovação.

O menu de tratamentos do Asaya Spa é cuidadosamente selecionado, combinando práticas e rituais brasileiros com a expertise da Guerlain em cuidados com a pele e terapias regenerativas. Com sete salas de tratamento, estúdio fitness de última geração e áreas dedicadas a yoga, sound healing e pilates, o spa também conta com saunas e jacuzzi de acesso exclusivo aos hóspedes.

O Rosewood São Paulo

Embora faça parte de uma rede internacional, o Rosewood São Paulo incorpora elementos da cultura brasileira, seja nas 450 obras de arte feitas em parceria com artistas locais, nos azulejos da piscina e elevadores, ou na gastronomia oferecida por seus seis restaurantes e bares, acessíveis a hóspedes e visitantes.

O hotel dispõe de 160 quartos, distribuídos entre a maternidade restaurada e uma torre vertical com jardim, ambos decorados pelo renomado arquiteto francês Philippe Starck, com toques únicos como violões autografados por Gilberto Gil.