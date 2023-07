Gosta de filmes? Confira 5 produções de Aventura baseadas em livros e quadrinhos

Os livros e os quadrinhos são uma diversão à parte para quem gosta de ler e, para os fãs de adaptações, não há nada melhor do que a sua história favorita ganhar vida nas telas dos cinemas, principalmente quando elas são fiéis à trama dos personagens. Nesse sentido, não é de hoje que diversas produtoras e plataformas de streaming têm investido nos live-actions, afinal essas produções possuem um público fiel que, quando satisfeito, torna os filmes um sucesso unânime.

Pensando nisso, selecionamos 5 filmes de aventura baseados em livros e quadrinhos que conquistaram os seus fandoms. Veja!

1. The Batman (2022)

Estrelada por Robert Pattinson, a produção surpreendeu o público com uma história mais humanista e fiel ao herói dos quadrinhos. Na trama, o personagem vive o seu segundo ano como o protetor de Gotham, espalhando medo entre os criminosos sádicos que vivem na cidade, e, mesmo com poucos aliados, personifica-se como a vingança popular dos desfavorecidos.

No entanto, durante uma de suas investigações, o herói se envolve em um jogo de gato e rato com o não menos conhecido Charada e descobre uma onda de corrupção que envolve o nome de sua família. Então, ele tem que formar novas alianças para desmascarar o verdadeiro culpado e fazer justiça ao abuso de poder em Gotham City.

Onde assistir: HBO Max, Prime Video, YouTube e Google Play Filmes e TV.

2. Jogador Número 1 (2018)

Um filme de ação, aventura e ficção científica baseado no livro do escritor Ernest Cline. A produção agradou aos fãs por sua característica nostálgica entre games e tecnologia. E, assim como “Jogos Vorazes”, também é ambientada em um futuro distópico, mais especificamente em 2044.

O longa acompanha a trajetória de Wade Watts (Tye Sheridan), um jovem que, assim como os demais de sua época, prefere a realidade virtual do jogo OASIS ao mundo real. No entanto, tudo muda quando James Halliday (Mark Rylance), criador do jogo, morre e os jogadores devem descobrir a chave de um quebra-cabeça para conquistar a sua fortuna. Mas a tarefa pode não ser tão fácil, principalmente para o jovem Wade, que precisa lidar com a realidade de que ele sempre fugiu para vencer o desafio.

Onde assistir: HBO Max, Prime Video, YouTube e Google Play Filmes e TV.

3. Vingadores: Guerra Infinita (2018)

Um sucesso entre os amantes de heróis, a produção baseada nos quadrinhos da Marvel conquistou a coroa de 6ª maior bilheteria da história do cinema e, segundo informações de um comunicado divulgado pela Disney, faturou aproximadamente US$ 2 bilhões de dólares. A partir disso, já dá para perceber que esta, com certeza, é uma das adaptações que agradou ao público.

No longa, personagens como o Homem de Ferro, Pantera Negra, Capitã Marvel e Capitão América se reúnem para enfrentar e derrotar, de uma vez por todas, Thanos, vilão que quer controlar o universo. Porém, para isso, eles precisam destruir as seis pedras do infinito, enquanto o vilão tenta reuni-las para fazer a sua vontade.

Onde assistir: Disney+.

4. Jogos Vorazes (2012)

Uma adaptação dos livros da escritora Suzanne Collins, o primeiro filme da saga marcou a história da trama e abriu caminho para o sucesso de suas sequências. Retratando um futuro distante em que a população é controlada por um regime totalitário, que reforça o seu poder promovendo um combate anual com representantes de seus 12 distritos, a trama acompanha a história de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence).

Ela é uma jovem que, para salvar a vida de sua irmã caçula, se oferece como voluntária para representar o seu distrito na competição. Durante a aventura, ela conhece Peeta Melark (Josh Hutcherson), um jovem que compete pelo Distrito 12 e faz companhia à protagonista, desafiando o sistema dominante e os demais participantes da disputa.

Onde assistir: Netflix, HBO Max, Prime Video, YouTube e Google Play Filmes e TV.

5. Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 2 (2011)

Escrita pela autora britânica J.K Rowling, a saga de Harry Potter é um clássico que não poderia faltar nessa lista, sobretudo o último filme do bruxo, “Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2”, guardado até hoje na memória dos fãs.

Nessa última sequência, a batalha entre as forças do bem e do mal alcança o mundo dos trouxas. Então, Harry Potter (Daniel Radcliffe) e seus amigos Rony Weasley (Rupert Grint) e Hermione Granger (Emma Watson) seguem se arriscando em uma perigosa aventura em busca das horcruxes, único meio para derrotar de vez Lord Voldemort (Ralph Fiennes). Enquanto isso, aquele que não deve ser nomeado se prepara para um ataque definitivo ao castelo de Hogwarts.

Onde assistir: HBO Max, Prime Video, YouTube e Google Play Filmes e TV.