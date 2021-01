467 anos de SP: releituras de pratos clássicos da cidade para comemorar o feriado

O famoso sanduíche de mortadela do Mercado Municipal paulistano, a macarronada do bairro do Bixiga, ou então os pastéis de feira, as mil e uma variações de pizzas, virado a paulista e cuscuz paulista, são ícones e tradições da culinária paulistana. No aniversário da cidade, selecionamos alguns restaurantes que oferecem pratos comemorativos para a data (e se estendem para além do dia de hoje).

CARLOS PIZZA

Carlos Pizza, que busca cada vez mais encontrar uma expressão autêntica do que seria uma pizzaria local, serve a partir de hoje até o dia 25 de fevereiro três receitas especiais de pizzas. As redondas são individuais, com fermentação lenta e cobertas com molho de tomates orgânicos assados. São três sabores: Portuguesa (48 reais), com presunto cozido, ovos orgânicos, muçarela, cebola, azeitonas pretas, orégano fresco e é finalizada com queijo Tulha, da Fazenda Atalaia, Frango com Catupiry (46 reais), com frango orgânico assado no forno a lenha e depois desfiado, Catupiry e salsa, e a Tonno Especial (R$56), preparada com muçarela, atum, cebola, orégano e queijo Tulha. Pedidos através de aplicativos de delivery ou através dos telefones (11) 3088-0666 ou (11) 3813-2017 das 18h às 22h.

A PIZZA DA MOOCA

Ainda falando de pizza, A Pizza da Mooca servirá um sabor exclusivo do clássico italiano: Mortadela. Especialmente hoje, das 17h às 22h, a casa terá no menu a receita preparada com molho bechamel, queijo muçarela, fatias de mortadela italiana, burrata, folha de manjericão finalizada com pistache triturado (49 reais). Pedidos através do (11) 3571-1221 ou (11) 3064-0060, ou através dos aplicativos de delivery.

PETIT COMITÉ

A chef Rita Atrib apresenta diversas opções de quitutes para comemorar o aniversário da cidade. Até 30 de janeiro, é possível provar o clássico cuscuz paulista, que leva filé de pescada e sardinha, tomates, azeitonas, palmito, ovos cozidos e farinha de milho flocada (125 reais/kg).

Para petiscar, Atrib sugere o sanduíche enformado de mortadela, feito com pão de miga, fatias de mortadela, queijo prato, toque de vinagrete e maionese da casa (89 reais/kg), o famoso Buraco Quente, feito com mini pão francês recheado com carne moída refogada com tomates e azeitonas verdes, finalizado com muçarela (9 reais a unidade), a Coxinha cremosa de frango com catupiry (28 reais a porção). Para adoçar, dois clássicos: o Pudim de Leite na calda de caramelo (80 reais/kg) e Brigadeiros de chocolate meio amargo (36 reais a porção). Encomendas através do WhatsApp 95477-3233 ou atendimento@petitcomite.com.br

HOSPEDARIA

O chef Fellipe Zanuto servirá um típico prato de segunda-feira dos paulistanos: o Virado à Paulista. A receita da casa da Mooca será composta por ovo frito, tutu de feijão, couve cortada na ponta da faca, bisteca, tartar de banana e pururuca, além de arroz (49 reais). Para acompanhar, vale escolher a Caipirinha Dois Limões, que leva cachaça Tiê, limão siciliano e tahiti, hortelã e rapadura (28 reais).

ANIMUS

Inspirada num clássico do Mercadão Municipal a chef Giovanna Grossi criou um sanduíche aberto de pão de fermentação natural com mortadela, chutney de tomates assados e muçarela. A homenagem será servida até 31 de janeiro, por 24 reais. Pedidos através do (11) 2371-7981.

NOU

Um clássico caseiro e dos Pratos Feitos da cidade é o Picadinho de Carne. Hoje, o Nou serve o prato acompanhado com farofa de banana, couve, arroz e feijão preto (52 reais). Para acompanhar, são sugeridos os drinques Macunaíma, com cachaça branca, limão taiti e toque de fernet ou o Drink Cítrico: caipirinha de três limões com mel e cachaça branca (ambos 22 reais).

NEGRONI

Até 31 de janeiro, o bar Negroni terá um drinque especial: o Sãozin, que leva gin Saffron, bitter peychaud’s, suco de limão siciliano, zimbro e água tônica (37 reais). Com as restrições de aberturas de serviços não essenciais a partir das 20h de hoje, o drinque estará disponível através dos aplicativos de delivery e (11) 2337-4855.

NONNA ROSA

A Itália, forte influência é relembrada além das pizzas. O Nonna Rosa irá oferecer até 31 de janeiro o Ravioloni Tre Colori, de salsiccia caseira, gema de ovo caipira, panceta, crocante de couve e molica (55 reais). A ideia foi fazer uma releitura do dia a dia da culinária paulistana, através de uma massa. A linguiça caseira e a panceta remetem ao bacon, a couve, tão presente nas feijoadas de quarta-feira e a molica, uma farofa de pão com ervas feita na casa, que completa as refeições das mesas de São Paulo. Pedidos através do (11) 2369-5542.

E ainda terá bolo para comemorar o aniversário da cidade:

STELLE COOKIERIE

Para cantar os parabéns dos 467 anos da cidade, a confeitaria Stelle Cookierie elaborou o Bolo Gelado, feito com massa branca e duas versões de recheio: creme branco belga com coco (a partir de 65 reais) ou creme branco belga com abacaxi (a partir de 75 reais). Encomendas através do WhatsApp (11) 99254-0149.