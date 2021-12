140 anos de história: Seiko celebra seu aniversário com edições especiais

“Sempre um passo à frente dos demais”. Cada segundo dos 140 anos de história da Seiko foi marcado por este mote. O japonês Kintaro Hattori, fundador da companhia, deu o primeiro passo no que seria uma verdadeira revolução na relojoaria, que ressoaria até hoje.

De uma pequena loja em Tóquio para fornecer e reparar peças de origem ocidental, aberta em 1881, para uma fábrica apenas 11 anos depois, sob o nome Seikosha: Seiko, de precisão, sha de fábrica.

Esta manufatura foi a responsável pela comercialização do primeiro cronógrafo mecânico (de marcação de intervalos de tempo) e também pela apresentação, em 1969, do primeiro relógio de quartzo do mundo, o Seiko Astron, que mudou a história da marcação de horas para sempre.

Mas as inovações não pararam cerca de 50 anos atrás. Dando continuidade ao lema da empresa, os sucessores de Hattori, assim como todas as novas gerações relojoeiras que integram a Seiko, seguiram – e seguem – fielmente as palavras que deixaram a empresa, sempre, à frente do seu tempo.

Inovação

Mais recentemente, em 2012, a companhia surpreende o mundo e apresenta um relógio pioneiro, que permite ser alimentado por energia solar e ajustado diretamente por GPS. Basta uma combinação de botões para ajustar a hora exata para qualquer localização geográfica do mundo com uma precisão impressionante de 1 segundo em 100 mil anos.

E mesmo quase um século e meio depois da fundação da Seiko, toda e qualquer peça que integra seus produtos é produzida internamente: das engrenagens ao óleo utilizado na lubrificação dos componentes e mesmo o revestimento luminescente de seus ponteiros.

A celebração dos 140 anos da companhia é marcada, claro, por uma série de relógios em edições especiais que exaltam a expertise e o empreendedorismo de Kintaro Hattori. A linha de relógios se sustenta em quatro coleções: Prospex, esportiva; Presage, clássica; Astron, a linha moderna e dotada de tecnologia; e 5 Sports, casual.

E as homenagens são divididas em três inspirações especiais: a captura da cena dos raios solares rompendo nuvens em um dia de céu azul; o amanhecer de Tóquio; e a natureza.

Ao todo, sete relógios foram apresentados. Veja a seguir cada um dos modelos:

Seiko Prospex – Edição Limitada 140 anos

Seiko Prospex – Edição Limitada 140 anos Seiko Prospex – Edição Limitada 140 anos

A peça traz uma reinterpretação do modelo de mergulho da companhia, de 1965. O relógio realiza a indicação de horas, minutos, segundos e data, e conta com cristal de safira e aro rotativo unidirecional. Esta função auxilia na marcação de tempos de mergulho e é utilizada com o auxílio dos largos ponteiros com revestimento luminescente Lumibrite. Seu mecanismo automático, resistente à água de até 200 metros de pressão, possui uma caixa de aço inoxidável de 40,5 mm. O modelo é limitado a 6.000 unidades.

Seiko Presage GMT – Edição Limitada 140 anos

Seiko Presage GMT – Edição Limitada 140 anos Seiko Presage GMT – Edição Limitada 140 anos

Com um mostrador em padrão de folhas de cânhamo, protegido por cristal de safira e resistente a riscos, o elegante modelo em branco e azul conta com a função GMT: realiza a indicação de um segundo fuso horário por meio de um ponteiro central em azul. Na posição de 9 horas há uma indicação de reserva de energia de até 45 horas. Mais robusto, o modelo possui caixa em aço super-resistente de 42,2 mm e está limitado a 3.500 unidades.

Seiko 5 Sports SRPG47K1 – Edição Limitada 140 anos

Seiko 5 Sports SRPG47K1 – Edição Limitada 140 anos Seiko 5 Sports SRPG47K1 – Edição Limitada 140 anos

Esta é a primeira vez que um modelo da linha é apresentado com mostrador branco. O relógio apresenta horas, minutos, segundos e data com ponteiros azuis. A coroa de ajuste e corda é reposicionada para a posição de 4 horas, o que entrega estilo e esportividade. Apenas 11.000 peças serão produzidas.

Seiko Presage Sharp Edged – Edição Limitada 140 anos

Seiko Presage Sharp Edged – Edição Limitada 140 anos Seiko Presage Sharp Edged – Edição Limitada 140 anos

A visão do céu poucos minutos antes do amanhecer é trazida diretamente pela caixa e pela pulseira deste relógio: elaboradas em aço inoxidável com revestimento preto. Aqui, o cristal de safira destaca o mostrador com padrão em folhas de cânhamo, apresentado em um tom bronze, que ganha novos tons de acordo com a incidência de luz sobre ele, e contrasta com os ponteiros e indicadores em dourado: uma representação do tom dos primeiros raios solares do dia. Cada uma das 4.000 peças que serão comercializadas vem acompanhada de uma segunda pulseira, em couro de vitelo. O movimento automático entrega 70 horas de autonomia.

Em comum, as próximas criações trazem o design inspirado na Ilha de Iriomote, em Okinawa, que atrai mergulhadores de diversas partes do mundo. A natureza exuberante de uma das reservas nacionais do Japão, com seus recifes de corais repletos de vida marinha e florestas de mangue primitivas, se reflete no verde profundo dos mostradores desta série comemorativa.

Prospex Diver’s Automático

Prospex Diver’s Automático Prospex Diver’s Automático

Aqui, horas, minutos, segundos e data são apresentados sobre um mostrador em verde, coberto por cristal de safira com tratamento antirreflexo. O ponteiro de segundos, em dourado, se destaca no conjunto e representa raios solares sobre uma floresta virgem. Seu movimento automático proporciona cerca de 50 horas ininterruptas de energia e é resistente a até 300 metros sob a água, devido à sua caixa monobloco. O bisel em preto conta com rotação unidirecional para cálculo de tempo de mergulho e é elaborado em cerâmica para proporcionar alta legibilidade e resistência a eventuais impactos. Três mil unidades serão produzidas e todas elas vêm acompanhadas de uma pulseira adicional, em silicone verde.

Prospex Diver’s Automático – Reinterpretação do modelo original de 1968

Prospex Diver’s Automático – Reinterpretação do modelo original de 1968 Prospex Diver’s Automático – Reinterpretação do modelo original de 1968

Esta peça se inspira no modelo de mergulho da mesma coleção apresentada em 1968. São 200 metros de estanqueidade. Em relação ao modelo original, esta peça apresenta ponteiros redesenhados e um bisel mais estreito. O cristal de safira valoriza os elementos que compõem o mostrador. O ponteiro de segundos também é apresentado em dourado, mas possui um detalhe em vermelho na sua extremidade. Limitada a 6.000 unidades, a peça também é acompanhada por uma segunda pulseira em silicone verde.

Prospex Cronógrafo Solar

Prospex Cronógrafo Solar Prospex Cronógrafo Solar

De traços robustos, o apelido de sua caixa de 44,5 mm é “Sumô”. A coroa de ajuste do modelo é rosqueada para assegurar sua resistência a 200 metros sob a água. O movimento é carregado por energia solar, que pode fornecer até seis meses de autonomia quando completamente carregado. Além de horas, minutos, segundos e data, o modelo é dotado de um cronógrafo, que permite a marcação de intervalos de tempo de até 60 minutos com uma precisão de 1/5 de segundo. Possui cristal de safira e um indicador de 24 horas na posição de 3 horas que permite saber se a hora indicada é dia ou noite. Quatro mil unidades serão comercializadas em todo o mundo.

Para conhecer mais sobre as coleções Seiko 140 anos, clique aqui.

E para saber mais sobre a história da Seiko, clique aqui.