Vale vende fatia em produtora de aço dos EUA por US$ 400 milhões

A mineradora Vale informou nesta segunda-feira que a sua subsidiária Vale Canada Limited celebrou um contrato vinculante com a Nucor Corporation para vender sua participação de 50% na California Steel Industries (CSI).

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso.

Como resultado dessa transação, a Vale receberá 400 milhões de dólares por 50% do valor da empresa, ajustado pela dívida líquida e capital de giro no fechamento do acordo.

O fechamento da operação está previsto para o primeiro trimestre de 2022.

"A transação reforça a disciplina de capital da Vale, focando em seus negócios 'core' e o compromisso com um portfólio mais enxuto", disse a mineradora brasileira.

A CSI é uma produtora de aços laminados planos e tubos de aço localizada na Califórnia, Estados Unidos, com capacidade de produção anual de aproximadamente 2,5 milhões de toneladas.

A Vale tornou-se acionista da CSI em 1984 e detinha 50% das ações emitidas pela CSI, compartilhando o controle com a JFE Steel Corporation.