Zuckerberg faz anúncio histórico, mas o que rouba a cena é relógio raro de R$ 5,5 milhões

Mark Zuckerberg, presidente da Meta, chamou atenção ao anunciar o fim das verificações de fatos por terceiros nas plataformas da empresa nos Estados Unidos, usando um relógio avaliado em US$ 900 mil (R$ 5,45 milhões). O vídeo, publicado na última terça-feira, 7, no Facebook, mostrou o CEO usando o exclusivo modelo Greubel Forsey ‘Hand Made 1’ em seu pulso esquerdo. As informações são Bloomberg.

O relógio, considerado uma obra-prima da relojoaria suíça, é extremamente raro e caro. A marca Greubel Forsey produz apenas dois ou três modelos ‘Hand Made’ por ano, com cada unidade custando US$ 895,500 (R$ 5,42 milhões) antes de impostos.

Zuckerberg e o universo das relojoarias

Nos últimos anos, Zuckerberg demonstrou um interesse crescente por relógios mecânicos suíços. Ele já foi visto usando modelos de marcas renomadas como Patek Philippe e FP Journe. Porém, o Greubel Forsey marca uma nova fase em sua coleção, indicando um apreço mais profundo pela alta relojoaria.

Michel Nydegger, CEO da Greubel Forsey, comentou a escolha de Zuckerberg: "É um prazer ver alguém que moldou o cenário digital moderno demonstrar verdadeira apreciação pela abordagem mais tradicional da relojoaria fina hoje."

Fim das verificações de fatos da Meta

O anúncio do fim das verificações de fatos por terceiros nos EUA segue mudanças de política dentro da Meta, que enfrentou controvérsias sobre a moderação de conteúdo e liberdade de expressão. Zuckerberg justificou a decisão como parte de uma estratégia de "transparência e empoderamento" dos usuários.

A mudança ocorre enquanto a Meta busca equilibrar a gestão de conteúdo com pressões regulatórias e desafios financeiros, com sua receita publicitária centralizada em plataformas como Facebook e Instagram.

Detalhes sobre o relógio Greubel Forsey

O ‘Hand Made 1’ usado por Zuckerberg é um dos mais exclusivos do mundo, com quase todos os seus componentes feitos manualmente. Cada peça leva centenas de horas para ser montada e acabada. A marca, que produz apenas algumas centenas de relógios por ano, é cultuada por colecionadores de luxo.

Essa escolha de Zuckerberg sublinha seu interesse crescente por itens de alto valor, ao mesmo tempo que destaca a coexistência de sua liderança no mundo digital com o apreço pela tradição artesanal.