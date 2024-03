As férias dos super-ricos: 'quiet luxury', destinos calmos e saúde mental

Não é só nas peças de roupas que o "quiet luxury", uma tendência que valoriza o luxo discreto, sem ostentação, é a última tendência. Os super ricos também estão aplicando o mesmo princípio nas suas viagens de férias.

Jaclyn Sienna India, fundadora da empresa de viagens de ultra luxo Sienna Charles, disse à emissora norte-americana CNBC, que, enquanto outros podem preferir as avenidas de Paris ou as praias de Mônaco, ela foge para a cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã, uma vez por ano.

Ela disse que seus clientes estão mais focados do que nunca em suas famílias, bem-estar e saúde mental "porque o mundo está muito mais estressante". Como resultado, eles buscam mais conexão do que holofotes quando viajam.

Mas outro aspecto importante do movimento do luxo discreto diz respeito à segurança. Consequentemente, os clientes buscam destinos menos badalados, muitas vezes de última hora, disse ela à CNBC. O Brasil tem aparecido nessa lista.

"Acabamos de reservar uma família bilionária em uma ilha em uma villa no Brasil. O Brasil não é um lugar que vem imediatamente à mente… Mas, para mim, é um lugar que ainda tem autenticidade e alma. Tem comida excelente e uma incrível cultura de spa e bem-estar," disse India.

A África é outro lugar onde os clientes podem buscar solidão, disse ela. Foi a escolha do ex-presidente dos EUA, George W. Bush, a quem ela acompanhou em uma viagem pessoal para a Etiópia em 2015, disse ela.

A Roman & Erica é uma empresa de estilo de vida de luxo administrada pelo casal Erica Jackowitz e Roman Chiporukha. Jackowitz, nativa de Nova York, comparou o luxo discreto à elegância discreta do cashmere, contrastando-o com a tendência dos anos 2000 de "usar Chanel atravessado no peito".

Jackowitz gerencia as necessidades de estilo de vida de 30 famílias, de políticos e CEOs de tecnologia a executivos de fundos de hedge, disse ela. Para eles, a viagem de luxo discreto trata-se de exclusividade e privacidade, disse ela.

Mas a pandemia acelerou o desejo entre os viajantes ricos de ter experiências significativas — que podem variar desde pedidos de recomendações sobre onde fazer uma caminhada tranquila pela manhã até organizar uma partida de tênis com Roger Federer, disse ela.

O negócio de atender aos ultra-ricos vem com um desafio fresco: disponibilidade.

De acordo com um relatório de 2023 da Henley & Partners, há 28.420 centi-milionários em todo o mundo, ou seja, aqueles com ativos investíveis de pelo menos $100 milhões. Isso é quase 12% a mais do que as estimativas de 2022 e o dobro do número que existia em 2003.

Jackowitz disse que seus clientes nunca optam por cruzeiros convencionais, pois preferem fretar iates privados. Na verdade, ela disse que o mercado de fretamento em expansão impede muitas reservas de última hora.

"Agora você está competindo com outras 10 pessoas viajando com amigos e família," disse ela. "Há muito mais pessoas que podem pagar por esse tipo de experiências."

Isso está levando os viajantes abastados a buscar novos lugares para mais privacidade e solidão, disse ela.

Para um cliente, a Roman & Erica garantiu um lugar na primeira missão espacial totalmente privada por $50 milhões, disse ela. As viagens espaciais são tão procuradas que Chiporukha fundou uma entidade separada, a SpaceVIP, para atender à demanda.

A Space Perspective planeja iniciar voos de seis horas até a borda do espaço a bordo de sua cápsula esférica no próximo ano, pela bagatela de US$ 1 milhão. Até agora, 50% das reservas são para cápsulas completas que acomodam oito pessoas, de acordo com a empresa sediada na Flórida.