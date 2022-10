Votorantim está com vagas de estágio abertas e oferece salário de R$ 2,5 mil; se inscreva

A multinacional brasileira Votorantim está com as inscrições abertas para seu programa de estágio em 2023. As vagas são focadas em três áreas de atuação: investimentos e gestão de portfólio, desenvolvimento humano e organizacional (DHO) e jurídica.

LEIA TAMBÉM:

Além disso, a Altre, empresa de investimentos imobiliários do conglomerado, também está com uma oportunidade aberta, na área de operações e engenharia.

Para estágio na área jurídica, podem participar do processo seletivo universitários do curso de Direito e com pelo menos dois anos até a conclusão da graduação.

Para o estágio na Altre, busca-se estudantes do curso de Engenharia Civil, que atuarão na gestão de empreendimentos em desenvolvimento.

Já para as demais vagas, são aceitos universitários de quaisquer cursos de graduação, com formação a partir de dezembro de 2023 e que possuam interesse nas atividades da área.

Os estudantes selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de R$ 2,5 mil, plano de saúde e seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte. A empresa oferece ainda atendimento psicológico subsidiado, parceria com o Gympass e acesso à plataforma digital de aprendizado LIT Saint Paul.

Com carga horária de seis horas diárias, o programa terá início apenas em janeiro de 2023. Além do trabalho na área, o estudante também terá a sua disposição uma trilha de desenvolvimento profissional dentro da empresa, que inclui módulos focados em desenvolvimento interpessoal, pilar técnico alinhado ao mercado de atuação, idiomas, Excel e módulo de liderança.

O estágio na área de investimento permite atuar diretamente na construção de novas teses de investimento no Brasil e no exterior e acompanhará a agenda estratégica das empresas do portfólio, influenciando as decisões de alocação de capital da gestora e suas investidas.

Na área de DHO, o estágio está focado nas atividades de RH e comunicação. No Jurídico, a atuação será transversal entre Contencioso e Consultivo, que têm como missão zelar pela defesa dos interesses da empresa e garantir a máxima mitigação de riscos nas seguintes áreas: cível, ambiental, trabalhista, previdenciário e tributário.

Já na Altre, a área de Operações e Engenharia é responsável pela operação e gestão de o todo portfólio de empreendimentos em desenvolvimento em todo ciclo de vida do ativo imobiliário.

Como se inscrever

Os estudantes interessados em participar do processo seletivo da Votorantim devem realizar as inscrições através do site oficial de vagas da companhia até o dia 19 de outubro.