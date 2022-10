Instituto PROA lança curso gratuito para preparar alunos de escola pública para primeiro emprego

Jovens recém formados pelo ensino público terão uma ajuda extra na busca do tão sonhado primeiro emprego.

O Instituto PROA, ONG brasileira que visa auxiliar jovens de baixa renda a conseguirem um emprego, está com 4,5 mil vagas abertas para um curso gratuito de capacitação e preparação para o mercado de trabalho.

VEJA TAMBÉM:

O curso, exclusivo para jovens de 17 a 22 anos do estado de São Paulo que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas, conta com mais de 100 horas de conteúdo e possui parcerias com empresas como iFood, BRF e P&G para que os jovens escolham as trilhas de desenvolvimento que mais façam sentido com as suas ambições profissionais.

Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA, explica que o maior objetivo do curso é mostrar a esses jovens que a capacitação inicial é importante não apenas para conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho, mas também para que esse jovem realmente ache a carreira que mais faça sentido com sua realidade, seus desejos e suas habilidades.

“Todo nosso esforço e dedicação é para criar oportunidades de emprego para os jovens. Sabemos o quanto esse público sofre com a falta de qualificação profissional e o quanto isso reflete no primeiro emprego. Queremos ser o apoio nessa fase tão importante do início da vida adulta, qualificando, desenvolvendo e oferecendo oportunidades reais. Esse é o nosso comprometimento”, afirma Dal’Magro.

Por dentro do curso

Dividido em cinco módulos distintos, o curso caminha por diversos aspectos de uma carreira profissional, com aulas que vão desde raciocínio lógico, até gestão pessoal e planejamento de carreira.

As 100 horas de conteúdos são dividias em aulas on-line semanais, além de encontros remotos mediados por tutores e preparadores.

Os encontros semanais terão 1h30 de duração e acontecerão às quartas-feiras em três opções de horários: das 8h às 9h30, das 15h às 16h30 ou das 18h às 19h30. Os módulos de ensino são separados em cinco aspectos distintos: autoconhecimento, planejamento de carreira, projeto profissional, raciocínio lógico e comunicação.

Além disso, os jovens podem optar por cursar um módulo extra com uma trilha técnica específica que mais se adeque ao caminho profissional que esse estudante deseja seguir em sua vida. Esses módulos extras são oferecidos em parcerias com grandes empresas de atuação nacional.

São seis carreiras à escolha, com 50 horas de preparação para cada: Análise de Dados (patrocinado pelo iFood), Varejo (Via - Fundação Casas Bahia), Administração (P&G), Logística (P&G), UX Design (Accenture) e Promoção de Marcas (BRF).

Ao final do curso, os participantes recebem certificado de conclusão e acesso a uma plataforma exclusiva de vagas de emprego do próprio Instituto.

Segundo o Instituto, mais de 23 mil jovens realizam o curso entre 2021 e 2022. Para 2023, a projeção é que se formem três turmas - janeiro, abril e agosto -, totalizando a formação de mais 13 mil jovens.

Como se inscrever

Para se inscrever, basta que o jovem acesse o portal de vagas do Instituto PROA e realiza sua inscrição até o dia 12 de dezembro. Vale dizer que apenas jovens de 17 a 22 anos do estado de São Paulo que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas estão aptos a se inscreverem.

Para conseguir a vaga, o jovem realiza um pequeno processo seletivo eliminatório de três etapas: primeiro, o jovem faz o cadastro, depois responde a um teste básico de Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico e, se for aprovado, segue para a etapa de preenchimento dos dados pessoais para realizar a matrícula no curso.

As aulas on-line terão início no dia 16 de janeiro de 2023.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.