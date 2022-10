Multinacional Merck está com mais de 30 vagas de estágio abertas no Brasil; saiba como se inscrever

A Merck, multinacional alemã do setor de saúde e tecnologia, está em busca de estudantes universitários para seu programa de estágio de 2023.

Ao todo, a empresa possui 37 vagas abertas para atuar em São Paulo (SP), Barueri (SP) e Rio de Janeiro (RJ). A Merck está em busca de estagiários nas seguintes áreas: Administração, Biologia, Biomedicina, Comunicação Social, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharia, Farmácia, Jornalismo, Logística, Marketing, Química, Recursos Humanos, Relações Públicas, e Publicidade e Propaganda.

As vagas são para times variados, com oportunidades no área de tecnologia farmacêutica, sistemas de importação, comunicação interna, entre outros. A lista completa pode ser conferida no site oficial de contratação da companhia.

Diversidade como meta

Para o programa de 2023, a Merck quer uma maior diversidade entre os contratados. A empresa possui a frente de Diversidade, Equidade & Inclusão (DE&I) como um dos pilares estratégicos. A ideia do programa é selecionar perfis diversos para criar um ambiente cada vez mais inovador e diverso, como parte do seu compromisso e metas de contribuir para um mundo mais inclusivo.

"Uma visão plural, sem dúvida, vai nos ajudar a construir um mundo melhor: mais sustentável, inclusivo, repleto de realizações pessoais, além de causar um impacto positivo na vida dos milhões de pacientes, parceiros e clientes da Merck", diz a companhia em sua página oficial de contratação.

Como exemplo de resultado concreto já alcançado, a porcentagem de mulheres na liderança cresceu de 32% em 2015, para 47,8% em 2021. Até 2023, a Merck tem o compromisso global de equidade de gênero em todos os cargos de liderança. Com o programa de estágio, a meta da companhia é que 60% das vagas sejam preenchidas por mulheres.

Em 2019, também foram criados os grupos de trabalho de Diversidade & Inclusão para pensar em ideias e tirar novos projetos do papel sobre responsabilidade com a comunidade, questões raciais, culturais, de vulnerabilidade social, identidade de gênero, orientação afetivo-sexual, gerações, pessoas com deficiência e mulheres na liderança.

“Buscamos mentes curiosas que nos ajudem a moldar um futuro mais diverso, inclusivo e também mais justo. Queremos talentos independentemente da idade, raça, identidade de gênero, orientação afetivo-sexual, características físicas e condições sociais”, reforça Edise Toreta, head de RH da Merck para Brasil e América Latina.

Além da meta de contratação de profissionais mulheres, a companhia possui uma parceria com a TransEmpregos para contratação de colaboradores trans, além de possuir um incentivo no programa de estágio para aumentar a contratação de jovens pretos e pretas.

Como se inscrever no estágio da Merck?

Embora não divulgue abertamente seu salário, a Merck possui um extenso rol de benefícios, com assistência médica e odontológica, vale transporte, vale refeição, entre outros.

As inscrições para o estágio na Merck vão até o dia 29 de outubro e devem ser realizadas no site oficial de contratação da companhia.

