Vivo abre 800 vagas de atendente com trabalho remoto

A Vivo abriu 800 vagas para atendentes na área de relacionamento com o cliente nas cidades de Curitiba, Fortaleza e São Paulo.

Já imaginou ter acesso a todos os materiais gratuitos da EXAME para investimentos, educação e desenvolvimento pessoal? Agora você pode: confira nossa página de conteúdos gratuitos para baixar.

Após o período de adaptação e treinamento, que será presencial, os profissionais poderão trabalhar remotamente. Assim, a empresa procura por pessoas que tenham condições de fazer home office.

Para se candidatar a uma das vagas, é necessário ter ensino médio completo, domínio de informática e pacote office. A empresa também procura por pessoas com perfil consultivo e analítico.

Serão diferenciais para a seleção se a pessoa estiver cursando ou ter completado o ensino superior e ter outras experiências profissionais.

“Estamos buscando candidatos engajados, movidos por desafios, que gostam de se relacionar e cuidar das pessoas, que tenham ótima comunicação e que sejam antenados”, afirma Ricardo Miras, diretor de Experiência do Cliente B2C.

Além do salário (com valor não informado), a Vivo oferece benefícios como vale refeição e transporte, smartphone, licença parental, descontos e folga de aniversário.

O processo terá trilha de aprendizagem focada em produtos, serviços e ferramentas da empresa. E também haverá uma capacitação técnica com conteúdo comportamental. A seleção será totalmente digital e os interessados devem acessar as oportunidades pelo site.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Quer receber as dicas de carreiras, vagas de emprego e ficar por dentro das tendências do mercado de trabalho? Assine a newsletter aqui.