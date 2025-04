Veja as 10 profissões mais desejadas em 2025 – a segunda vai te surpreender

Se você pudesse escolher qualquer profissão no mundo, qual seria? A resposta mais comum, segundo uma pesquisa conduzida pela plataforma Resume.io, está nas alturas. O cargo de piloto de avião lidera o ranking das profissões mais desejadas do mundo, com mais de 1,3 milhão de buscas globais no Google ao longo de 2024. Mas a surpresa vem logo na sequência: corretor de imóveis ocupa a segunda posição, superando profissões populares da área de tecnologia.

A análise foi feita com base em volumes de busca por termos como “como se tornar...” em 170 países. A metodologia envolveu a compilação de dados do Google relacionados a diferentes carreiras e sua popularidade em cada país.

No Brasil, os resultados seguem a tendência internacional. Segundo o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o país já soma cerca de 650 mil profissionais registrados – ficando atrás apenas dos Estados Unidos em número de corretores ativos.

Veja o top 10 das profissões dos sonhos em 2025:

1º lugar: Piloto de avião

Sonho de consumo em 34 países, a profissão de piloto continua exercendo fascínio. Com alta demanda por viagens e escassez de profissionais qualificados, o setor oferece salários atrativos e estabilidade. No entanto, exige treinamentos rigorosos, investimento financeiro e formação técnica sólida.

2º lugar: Corretor de imóveis

Com 888 mil buscas globais, a profissão de corretor imobiliário aparece como uma das mais cobiçadas. Nos EUA, os rendimentos podem ultrapassar os US$ 150 mil por ano, especialmente em imóveis de alto padrão. No Brasil, os ganhos variam conforme as comissões – que podem alcançar R$ 1 milhão em grandes negociações.

Para Diogo Martins, CEO do IBREP (Instituto Brasileiro de Educação Profissional), o interesse crescente também exige preparo. “Com a alta procura, o mercado está cada vez mais competitivo. Quem investe em qualificação conquista a confiança dos clientes e constrói uma carreira sólida”, afirma.

3º lugar: Engenheiro de software

Com estabilidade, salário médio de US$ 118 mil e possibilidade de trabalho remoto, engenharia de software continua atraente mesmo em meio a demissões no setor tech. Foram cerca de 600 mil buscas globais em 2024.

4º lugar: Tabelião (Notary)

Fonte de renda estável, especialmente nos EUA. Muitos profissionais transformam a função em carreira principal.

5º lugar: Comissário de Bordo

Ideal para quem quer viajar e ter contato com pessoas, com destaque para quem busca experiências fora do escritório.

6º lugar: Agente de Viagens

Profissão em ascensão com a retomada do turismo. Une paixão por viagens com atendimento personalizado.

7º lugar: Cientista de Dados

Alta remuneração, trabalho remoto e previsão de crescimento de 35% até 2032. Atrai perfis analíticos e técnicos.

8º lugar: Juiz

Prestígio, estabilidade e bom salário. Requer anos de estudo e experiência após a faculdade de Direito.

9º lugar: Terapeuta

Profissão em alta após a pandemia, com forte demanda por saúde mental e crescimento de vagas nos EUA.

10º lugar: Detetive

Popular em países como Reino Unido. Atrai pela natureza investigativa e possibilidade de atuação em segurança pública ou privada.

Profissões ligadas a viagens ganham destaque

Além de piloto, o ranking também inclui comissário de bordo (5º lugar) e agente de viagens (6º). Nos Estados Unidos, o turismo aparece como o grande sonho profissional, refletindo o desejo por mobilidade, experiências e fuga do modelo tradicional de trabalho de escritório.

Carreiras não convencionais também aparecem

O ranking mostra o impacto da cultura pop e da tecnologia. Profissões como cientista de dados, com média salarial de US$ 162 mil e forte projeção de crescimento, e detetive, popular em países como Reino Unido e República Tcheca, demonstram a diversidade de interesses dos candidatos mundo afora.

Segundo os analistas da Resume.io, o objetivo da pesquisa foi entender as aspirações profissionais em um mundo em constante mudança.