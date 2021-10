Uso da vírgula: entenda a principal regra para não errar

Por Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

Em nossa Língua Portuguesa, a sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e das frases no discurso, bem como a relação lógica das frases entre si. Com o conhecimento sintático, compreende-se a organização das sentenças.

Quer atingir a profissão mais valorizada na pandemia? Vire um "dev" com o curso de Data Science e Negócios da EXAME.

Para dominar o uso da vírgula, por exemplo, o conhecimento sintático é fundamental. Pela regra, não deve haver vírgula isolada (unitária) entre sujeito e verbo, tampouco entre verbo e objeto:

"A jornalista, avisou os colegas da alteração do horário." (vírgula inadequada)

"A jornalista avisou, os colegas da alteração do horário." (vírgula inadequada)

O leitor que não identifica a relação sujeito-verbo-objeto tem enormes dificuldades de pontuar adequadamente um texto; fica, por vezes, perdido em malabarismos de memorização, como o folclórico "a cada respirada, uma vírgula".

Com o estudo da sintaxe, virão também as observações em relação aos adjuntos adverbiais. Quando iniciam um período, essas palavras adverbiais devem - em tese - ser sinalizadas.

Vejamos duas sentenças muito adequadas:

"Na semana passada, eles pediram manifestações sobre a Reforma."

(na semana passada - adjunto adverbial de tempo)

"Após clima tenso, o Congresso anuncia nova votação."

(após clima tenso - adjunto adverbial de tempo)

Nota: a relação sujeito-verbo-objeto não foi separada por vírgula alguma.

Apesar disso, falta um padrão para o uso da vírgula diante de expressões adverbiais postas antes do sujeito. Recomendam muitas obras: expressões adverbiais simples (de curta extensão) devem fazer o uso facultativo da vírgula:

"Amanhã, o ministro convocará manifestantes."

(amanhã - advérbio simples de tempo)

"Ontem, o chefe pediu mais empenho."

(ontem - advérbio simples de tempo)

Entre os autores gramaticais e escritores clássicos, infelizmente não há acordo sobre o que vem a ser "longa" ou "curta" extensão.

"Recentemente, o país pediu mudanças."

(uso facultativo da vírgula)

"Depois de muitas denúncias, o país pediu mudanças."

(uso obrigatório da vírgula)

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.ARRAISCURSOS.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

Fundador do ARRAIS CURSOS

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Quer receber as dicas de carreiras, vagas de emprego e ficar por dentro das tendências do mercado de trabalho? Assine a newsletter aqui.