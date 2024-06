Usiminas está com 270 vagas abertas para trainees, aprendizes e estagiários; veja os requisitos

Todos os programas de entrada das empresas Usiminas (Trainees, Aprendizes e Estagiários) estão com vagas abertas para as cidades de Ipatinga, Itatiaiuçu, Santa Luzia Betim (MG), Cubatão, Guarulhos, Taubaté (SP), Porto Alegre (RS), Suape (PE) e Vitória (ES). Ao todo, são 270 oportunidades para jovens de todo o país, desde aqueles que estão no Ensino Médio até para quem já finalizou a graduação há até dois anos.

“Nosso objetivo, por meio dos programas de entrada, é buscar os talentos nas universidades, cursos técnicos e nas escolas para apoiá-los na formação profissional e na consolidação da carreira, com a oportunidade de crescer em uma grande empresa como a Usiminas”, afirma Cesar Bueno, diretor de Gestão de Pessoas da Usiminas.

Ainda neste mês de junho, os candidatos previamente selecionados receberão o contato da equipe de Recursos Humanos para iniciar os testes. A expectativa é que os selecionados iniciem os trabalhos na empresa no começo de agosto.

Quais são os benefícios?

Todos os programas oferecem:

Remuneração compatível com o mercado de trabalho;

Plano de saúde;

Seguro de vida;

Gympass.

Veja os requisitos de cada programa da Usiminas:

Trainee

Requisitos:

O candidato ou candidata deve estar no último período da graduação ou ter no máximo dois anos de formado.

Cursar Engenharias, Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Tecnologias.

Aprendiz

Requisitos:

Ter entre 18 e 22 anos;

Cursando ou concluído o Ensino Médio;

Área de atuação: Aprendizagem industrial em processos siderúrgicos, em manutenção eletromecânica e em pontes rolantes.

Estagiário

Requisitos:

Cursando técnico em mecânica, metalurgia, elétrica, ou superior em Engenharias ou Administração.

Como se inscrever?

Para concorrer a uma das vagas, acesse a página de vagas da Usiminas e selecione o programa que tem interesse em concorrer.