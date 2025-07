Use este prompt do ChatGPT para criar um quiz personalizado sobre você para mandar pros amigos

Você provavelmente já respondeu algum quiz no Instagram tipo “Quem me conhece de verdade?” ou “Adivinhe minha comida favorita”.

Mas já pensou em usar o ChatGPT para criar um quiz personalizado sobre você — com perguntas criativas, respostas engraçadas e até armadilhas só para testar seus amigos?

Sim, isso é possível. E tudo o que você precisa é de um único prompt bem feito.

O prompt pronto que faz tudo por você:

“Quero criar um quiz divertido sobre mim para mandar para meus amigos. Aqui estão informações sobre mim: [coloque aqui seu nome, idade, cidade, profissão, manias, gostos, comidas favoritas, músicas que odeia, lugares que ama, histórias engraçadas].

Crie 10 perguntas com 3 ou 4 alternativas cada, sendo uma certa e as outras erradas. Faça com tom leve e criativo. Depois me mostre o gabarito.”

Você pode colar exatamente esse texto e completar com suas informações pessoais.

O ChatGPT vai transformar isso em um quiz com sua cara.

Exemplos de perguntas que o modelo pode gerar:

Qual dessas eu nunca comi no café da manhã?

A) Arroz com feijão

B) Pão com ovo

C) Bolo de cenoura

D) Cereal com suco de uva



Qual foi o lugar onde eu quase perdi meu voo?

A) Recife

B) Buenos Aires

C) Salvador

D) Lisboa

Qual música me faz sair da festa na hora?

A) Evidências

B) Despacito

C) Mambo No. 5

D) Happy

Você também pode pedir temas específicos:

“Agora refaça o quiz só com perguntas sobre viagens que já fiz.”

“Faça uma versão só com erros que meus amigos sempre cometem sobre mim.”

“Transforme esse quiz em stories prontos para o Instagram.”

