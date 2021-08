Universidade no Canadá oferece bolsas de até 40 mil dólares

Por Mariane Roccelo, do Estudar Fora

Quem deseja estudar no Canadá pode concorrer a bolsas de estudos oferecidas pela Universidade de Saskatchewan, que está com inscrições abertas para estudantes internacionais. As oportunidades são para os níveis de graduação, mestrado e doutorado.

A Saskatchewan é uma instituição de ensino pública, localizada na cidade de Saskatoon, na costa oeste canadense. Para quem gosta de neve, a região fica no norte do país e a temperatura média anual varia entre -19°C até 26 °C (é frio!).

Formada por 12 faculdades, atualmente há cerca de 3.380 estudantes internacionais na universidade. Para garantir a entrada e permanência desses estudantes, ela mantém programas de suporte tanto para alunos internacionais quanto para as populações indígenas.

Além disso, entre os vários subsídios oferecidos pela universidade, uma parcela é voltada para a população indígena. Esses fatores mostram que a Saskatchewan é uma instituição preocupada em garantir e dar suporte para a diversidade em sala de aula.

Bolsas de estudos na Saskatchewan

Por ser uma instituição pública, a mensalidade da universidade é relativamente menor, quando comparada com outras instituições do mesmo aporte. Para estudantes internacionais, os cursos de bacharelado custam de $18,394 CAD até $67,717 CAD.

Para os cursos de pós-graduação, muitos cursos oferecidos demandam um investimento menor. Há diversos programas que custam cerca de $900,00 CAD e $2,000,00 CAD por semestre. Confira aqui a lista de cursos oferecidos e os valores de cada um.

Para atrair estudantes internacionais ou que não podem pagar as mensalidades integrais, a universidade oferece uma ampla variedade de bolsas de estudos, que vão de $40.000 CAD para os quatro anos de curso até prêmios de $10.000 CAD, $20.000 CAD e $30.000 CAD para estudantes internacionais. Confira aqui todas as bolsas de estudos disponíveis.

Além disso, o Canadá é um dos países em que é possível trabalhar meio período durante a formação acadêmica. O país mantém diversas políticas de atração de alunos internacionais, por isso, acaba sendo mais acessível para quem deseja estudar fora.

Como se inscrever

Para concorrer a uma das bolsas, é necessário aplicar para o processo normal de admissão. Para isso, é necessário realizar o pagamento da taxa de inscrição e enviar os documentos solicitados na primeira etapa para o departamento de admissões, que incluem o histórico escolar e os certificados de proficiência. A Saskatchewan aceita os certificados IELTS, TOEFL, CanTEST, CAEL, MELAB, PTE, CAE ou Duolingo.

Alguns programas pedem algumas especificidades para a application. Aqui você encontra mais informações sobre essas especificidades e o link para se inscrever. Após realizar a inscrição, o estudante poderá dar sequência ao processo de admissão e concorrer a uma das bolsas de estudos oferecidas pela Saskatchewan. Interessados devem realizar a application até o dia 1 de dezembro.

"Universidade Saskatchewan, no norte do Canadá, oferece bolsas de até $40 mil" foi originalmente publicado pelo portal Estudar Fora da Fundação Estudar.