O que Anna Delvey, Simon Leviev e Elizabeth Holmes têm em comum?

Por Rose Souza, fundadora e sócia-diretora da @companhiadeidiomas e da @verbify.oficial

• Os três inspiraram séries de TV, respectivamente: Inventing Anna (Anna Delvey) , Tinder Swindler (Simon), e The Dropout (Elizabeth Holmes)

• Enganaram muita gente inteligente, rica, famosa e poderosa

• Os três estão vivos e têm menos de 40 anos. Elizabeth nasceu em 1984, Simon nasceu em 1990, e Anna em 1991.

• Tiveram vidas de luxo sem produzir praticamente nada - “apenas” com suas habilidades de mentir, convencer, seduzir e enganar pessoas

• Os três foram desmascarados

As três séries também fazem a gente refletir sobre as razões pelas quais nós somos enganados, além da enorme habilidade de quem nos engana.

Anna, Simon e Elizabeth eram especialistas em identificar arrogância, preconceito, ganância, ingenuidade e carência em suas vítimas, e tirar proveito disso.

Hoje você vai ler “quotes” em inglês, ou falas tiradas das três séries, e tentar adivinhar de qual série cada citação foi tirada.

Se você assistiu a uma, duas ou às três séries, ou conhece as histórias reais através da mídia, talvez consiga acertar!

E se não conseguir, a ideia aqui é que você pratique seu inglês.

Então, vamos lá!

Tinder Swindler , The Dropout or Inventing Anna?

1. "This is an inspiring step forward.”

2. "No, only criminals do this."

3. “I am not special!”

4. "There's nothing inside you. I invented you inside my head. For 12 years, I've been inventing you — I made you up."

5. “Gender is an outdated concept, urine is universal.”

6. “I'm not this monster that everybody has created.”

7. "I'm just a girl who had a dream to change the world."

8. “Everyone here is running a game. Everyone here needs to score. Everyone here is hustling. Everyone here wants something. Money, power, image, love”

9. "You don't get to skip any steps... So no, as a woman, I can't help you right now."

10. Pay attention, maybe you will learn to be smart like me. I doubt it, but you can dream.

ANSWERS

1. The Dropout

2. Tinder Swindler

3. Inventing Anna

4. The Dropout

5. Inventing Anna

6. Tinder Swindler

7. The Dropout

8. Inventing Anna

9. The Dropout

10. Inventing Anna

Fontes:

https://screenrant.com

https://www.guide4moms.com

https://looksmax.org

Sobre Rose Souza

Fundadora e sócia-diretora da @companhiadeidiomas e da @verbify.oficial. Paulistana, empreendedora, professora e mentora. Hoje mora em Canela/RS, administra suas empresas com seus times pelo Brasil, e pesquisa temas como Arquiteturas de Aprendizagem, Aprendizagem Ágil, Metodologias Ativas e Gestão. Graduada em Letras/Tradução/Interpretação pela Unibero, Especialista em Gestão Empresarial, MBA pela FGV e PÓSMBA pela FIA/FEA. Foi professora por seis anos na Pós-Graduação ADM da FGV, quando morava em São Paulo. Colunista dos portais Exame.com, Aboutme e Você RH. Mentora voluntária do Projeto Pulsar da Fundação Everis-NTT DATA.

Quer falar com ela? rose@companhiadeidiomas.com.br ou instagram @rosefsouza_

