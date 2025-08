Como se inscrever no vestibular Unicamp 2026? Inscrições começam nesta sexta, 1º de agosto

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) anunciou oficialmente a abertura das inscrições para o vestibular 2026, um dos processos seletivos mais concorridos do Brasil.

As inscrições começam nesta sexta-feira, 1º de agosto e vão até 15 de setembro de 2025. Os candidatos devem ficar atentos aos prazos para garantir a participação no exame.

Como se inscrever no vestibular Unicamp 2026?

Acesso ao site oficial: O processo de inscrição é realizado exclusivamente pelo site da Comvest, órgão responsável pela organização do vestibular da Unicamp. O endereço do site será divulgado no edital, mas normalmente é o endereço oficial da Comvest.

Preenchimento do formulário: O candidato deve preencher corretamente todos os campos do formulário eletrônico, incluindo dados pessoais, curso desejado e informações complementares solicitadas.

Pagamento da taxa: Após o preenchimento, será gerado um boleto para o pagamento da taxa de inscrição, que normalmente é de R$ 180,00, mas é importante consultar o edital para o valor exato. O pagamento deve ser efetuado até o limite de dados para que a inscrição seja validada.

Confirmação: Após o pagamento, o candidato deverá conferir no próprio site se a inscrição foi confirmada. Em caso de dúvidas, a Comvest disponibiliza canais de atendimento para suporte.

Principais datas do vestibular Unicamp 2026

Período de inscrições : 1º de agosto a 15 de setembro de 2025

: 1º de agosto a 15 de setembro de 2025 Pagamento da taxa : até 15 de setembro de 2025

: até 15 de setembro de 2025 Divulgação dos locais de prova : 20 de novembro de 2025

: 20 de novembro de 2025 Provas da primeira fase : 30 e 31 de janeiro de 2026

: 30 e 31 de janeiro de 2026 Divulgação do resultado da primeira fase : 15 de fevereiro de 2026

: 15 de fevereiro de 2026 Provas da segunda fase : 15 e 16 de março de 2026

: 15 e 16 de março de 2026 Resultado final: 10 de abril de 2026

Documentos necessários para o vestibular