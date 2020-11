Uber abre vagas de estágio, que dá crédito para pedir viagens e delivery

Com mais de 20.000 funcionários no mundo, a Uber abriu as inscrições para o programa de estágio de 2021 no Brasil. São 20 vagas em diversas áreas, como finanças, vendas e operações. Entre os benefícios, destacam-se os créditos mensais para solicitar viagens no aplicativo e comida pelo Uber Eats.

Os estagiários, que podem ser de qualquer curso universitário, também terão bolsa-auxílio, seguro saúde e vale-refeição. Previsto para início em 2021, o estágio tem duração de um a dois anos e será iniciado de maneira totalmente remota.

As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de dezembro pelo site da empresa.

Para participar, o candidato deve estar matriculado em curso superior com término previsto entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022 e ter inglês intermediário. As inscrições para o processo seletivo vão até o dia 22 de dezembro.