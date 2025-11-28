Sete estruturas de inteligência emocional que podem impulsionar sua carreira

Controlar reações impulsivas, praticar empatia e tomar decisões mais conscientes. Em um mundo cada vez mais acelerado e cheio de pressões, essas habilidades têm se tornado fundamentais não só para a vida pessoal, mas principalmente para o sucesso profissional.

O especialista em inteligência emocional Justin Bariso mostra, a partir de uma situação cotidiana, como aplicar estruturas práticas para lidar com emoções difíceis — e como isso pode ser um divisor de águas na forma como nos relacionamos e tomamos decisões no ambiente de trabalho.

A seguir, veja as sete estruturas utilizadas por Bariso para transformar um possível desentendimento em uma experiência de crescimento, tanto pessoal quanto profissional. As informações foram retiradas de Inc.

1. A regra das três perguntas

Antes de falar, pergunte-se: É preciso dizer isso? Preciso dizer isso agora? Preciso ser eu a dizer isso? Na maioria das vezes, essa autoavaliação evita que você diga algo impensado.

2. Como você diz importa tanto quanto o que você diz

Mesmo quando algo precisa ser dito, a forma de comunicar é essencial. O tom, o momento e as palavras escolhidas fazem toda a diferença na recepção da mensagem.

3. Praticar empatia: tente compreender o outro

Ao saber que o amigo da família mal conseguia andar e precisava de uma cirurgia no joelho, Bariso mudou sua perspectiva. “De repente, minha frustração desapareceu”, relatou.

4. Use a dificuldade a seu favor

Inspirado por uma técnica usada pelo ator Michael Caine, ele transformou o imprevisto em oportunidade. Seu filho, por exemplo, observava tudo e aprendeu mais com a atitude do pai do que com qualquer sermão.

5. Reforce sua Missão, Visão e Valores (MVV)

Refletir sobre propósito, aspirações e valores pode guiar decisões em momentos de estresse. Agir com base nesses pilares ajuda a manter o foco e o equilíbrio.

6. Registre o aprendizado com a Regra da Escrita

Logo após o ocorrido, Bariso escreveu sobre o episódio. Registrar situações difíceis ajuda a organizar emoções, extrair aprendizados e fortalecer o autoconhecimento.

7. Veja algo bom, diga algo bom

Antes de encerrar a conversa, ele elogiou a esposa pela empatia e generosidade. Um gesto simples que fortalece relações e incentiva comportamentos positivos.

