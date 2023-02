Canadá quer atrair 447 mil imigrantes em 2023 — e estas são as habilidades que o país mais procura

Com o envelhecimento acelerado da população, não é de hoje que o Canadá é conhecido por estar de portas abertas para trabalhadores estrangeiros.

A boa notícia é que, apesar de uma recessão no horizonte, a expectativa do país é que a economia continue crescendo neste ano o que significa que a necessidade de atrair mão de obra também continuará em ritmo acelerado.

De acordo com o departamento canadense de Imigração, Refugiados e Cidadania (IRCC), a meta do Canadá é conceder 447.055 vistos de Residente Permanente em 2023. Em 2024, este número subirá para 451 mil, totalizando quase 1 milhão de estrangeiros no país.

E, segundo pesquisas, um fator pode fazer os profissionais que querem se mudar para o Canadá se destacarem junto às empresas: as soft skills.

De acordo com um estudo recente realizado pela The Canadian Press, 77% das empresas canadenses estão valorizando mais as habilidades interpessoais em detrimento dos conhecimentos técnicos.

Seguindo uma tendência que já é testemunhada em empresas mundo afora, as companhias estão valorizando mais candidatos com habilidades como comunicação, flexibilidade e atenção aos detalhes, tornando questões como especialização ou conhecimento técnico profundos mais dispensáveis.

“Da maneira geral, as empresas canandes buscam pessoas que são mais flexíveis, que possuem espírito de liderança, que são comunicativas, capazes de resolver problemas com maior eficiência e agilidade, além de engajar a equipe a conquistar melhores resultados”, diz Ed Santos, fundador da Six Education e organizador da ExpoCanada.

As competências comportamentais estão sendo valorizadas pelas empresas também porque ajudam a diminuir a rotatividade dos profissionais. “Muitas vezes o candidato é super qualificado, inclusive os imigrantes, mas têm dificuldades de se adaptar à cultura canadense, já que falta resiliência, proatividade e inteligência emocional para continuarem na empresa”, afirma Santos.

Quais são os ompregos mais bem pagos no Canadá em 2023?

Segundo dados da consultoria Randstad do Canadá, os cargos mais bem-remunerados no país neste ano são:

Desenvolver full stack: de C$ 85 a C$130 mil/ano

de C$ 85 a C$130 mil/ano Analista Financeiro: de C$ 80 a C$120 mil/ano

de C$ 80 a C$120 mil/ano Gerente de RH: de C$80 a C$100 mil/ano

de C$80 a C$100 mil/ano Mecânico de máquinas: C$50 a C$95 mil/ano

C$50 a C$95 mil/ano Supervisor de produção: C$65 a C$100 mil/ano

C$65 a C$100 mil/ano Assistente executivo : C$60 a C$96 mil/ano

: C$60 a C$96 mil/ano Arquiteto de soluções: C$84 a C$130 mil/ano

C$84 a C$130 mil/ano Operador de empilhadeira: C$40 a C$58 mil/ano

C$40 a C$58 mil/ano Engenheiro Eletricista: C$80 a C$100 mil/ano

C$80 a C$100 mil/ano Gerente de Projeto na área de construção civil: até C$100 mil/ano

Dicas para montar um currículo para empregos no Canadá

De acordo com Ed, grande parte das companhias canadenses utilizam ferramentas de inteligência artificial para triagem dos currículos, então é importante se atentar a algumas regrinhas para não ter o currículo automaticamnete descartado.

"Para cada vaga, você vai precisar editar o termo exato que designa a vaga que você está buscando (conhecida como Target Position)", diz.

"Outra alteração necessária é revisar a seleção de competências (hard e soft skills) e, no campo “Work Experience”, é imprescindível que destaque quais características de sua atuação atendem às descrições da vaga e à cultura da empresa", afirma.