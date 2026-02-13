'Todos devem usar essa IA, que é gratuita e pode ensinar qualquer coisa', diz bilionário

Jensen Huang, CEO da Nvidia, acredita que quase todas as pessoas podem se beneficiar de uma nova ferramenta de aprendizado: um tutor de inteligência artificial.

Em entrevista ao programa do YouTube Huge Conversations, de Cleo Abram, Huang afirmou que usa diariamente um tutor de IA para expandir seus conhecimentos.

"Se há uma coisa que eu encorajaria todos a fazer, é conseguir um tutor de IA agora mesmo", disse ele. As informações são da CNBC Make It.

IA ainda pouco conhecida no Brasil

O executivo recorre ao Perplexity, um mecanismo de busca baseado em IA, que ele considera uma ferramenta "realmente útil".

Ele destacou que esse tipo de tecnologia pode auxiliar no aprendizado de diversos temas, como biologia digital. Outras plataformas, como a Sizzle e o Khanmigo, da Khan Academy, também oferecem serviços de tutor virtual para usuários.

A promessa das IAs educacionais vai além do ensino tradicional: essas ferramentas podem ajudar a programar, escrever, analisar e raciocinar, tornando o aprendizado mais acessível e personalizado. "Tudo isso vai fazer você se sentir empoderado, e acho que esse será o nosso futuro", disse Huang.

No entanto, ele reconhece que a tecnologia ainda apresenta falhas, como erros factuais, e deve ser utilizada como suporte, não como substituta do trabalho humano.

IA: uma aliada ou uma ameaça ao emprego?

A popularização da inteligência artificial levanta questionamentos sobre o impacto no mercado de trabalho.

Uma pesquisa da Gallup de agosto de 2024 revelou que 75% dos americanos temem que a tecnologia substitua empregos humanos. Já um estudo da McKinsey, publicado em 2023, estima que a IA poderá automatizar até metade das atividades profissionais até 2030.

O cenário descrito pelo chefe do departamento de IA da Microsoft, Mustafa Suleyman, em seu livro The Coming Wave, aponta para um crescimento econômico impulsionado pela IA, mas alerta que muitos profissionais precisarão se reinventar.

"Ela nos tornará mais inteligentes e eficientes por um tempo, mas é fundamentalmente substitutiva de mão de obra", escreveu.

Huang discorda dessa visão. Ele argumenta que estar cercado por profissionais altamente qualificados nunca o fez se sentir dispensável, mas sim mais confiante para assumir desafios maiores.

Para ele, o mesmo acontece com a IA: "Se todos estivermos cercados por super IAs especializadas, como isso nos fará sentir? Nos sentiremos empoderados e confiantes."

O impacto na carreira e a necessidade de adaptação

A ascensão da inteligência artificial na educação e no mercado de trabalho reforça a importância da adaptação profissional. Se a IA pode atuar como um tutor pessoal, a expectativa é que o aprendizado se torne mais ágil e eficiente, permitindo que profissionais adquiram novas habilidades de maneira contínua.

O próprio Huang prevê que, na próxima década, algumas áreas do conhecimento terão uma inteligência "super-humana", tornando as pessoas mais capacitadas por meio da tecnologia. "Não teremos superpoderes, mas nos tornaremos super-humanos porque teremos super IAs", afirmou.

