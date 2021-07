TESTE: Você é viciado em streaming? Descubra e, de quebra, pratique inglês

(Por Talita Oliveira, da Companhia de Idiomas)

Se você está sempre atualizado com as novidades do mundo do entretenimento, já deve estar sentindo aquela pequena frustração com o número de serviços de streaming que têm surgido praticamente todo mês.

Fica difícil acompanhar um pouquinho de tudo e, por vezes, acabamos assinando mais serviços do que conseguimos realmente consumir.

O que é streaming? São os serviços que transmitem áudio e vídeo sem a necessidade de baixar o conteúdo. Aqui no Brasil, a Netflix foi um dos primeiros serviços a se tornar extremamente popular desde seu lançamento em 2011.

Atualmente, disputam espaço muitos outros, como Amazon Prime Video, Disney+, Telecine, Globoplay, a recém-chegada HBO Max e a que será lançada no dia 31 de agosto de 2021, Star+, isso para mencionar apenas alguns exemplos... sem contar serviços de streaming de música como Spotify e Youtube Music.

Para quem estuda inglês, os serviços de streaming podem ser excelentes fontes de estudo. Repetir aquele filme ou série preferida com legendas em inglês ou sem legendas (dependendo do nível de cada aprendiz); buscar conteúdos novos e estudar com estratégias de aprendizagem ativa (fazer anotações, criar seu glossário pessoal, repetir algumas falas em voz alta e até gravar a si mesmo), ouvir podcasts com os assuntos de seu interesse... a lista é extensa e rica.

Só não pode assinar 3662892918 serviços e não utilizar nenhum, hein?

Para que você pense mais no assunto e descubra se está aproveitando bem suas assinaturas, faça o teste a seguir em inglês.

How many streaming services are you currently using?

4 or more 3 2 or only 1

How many of them do you actually use frequently?

Only 1 2 or 3 All of them

When a new service is released, do you sign up right away?

I always sign up as soon as I can. I take some time to see what people are saying about it. I am always the last one to sign up.

Do you share your streaming signatures with other people who help you pay?

No, I prefer to have more screens in case I need. I share them, but I usually end up paying most of them. I share them and I save a lot of money.

Have you ever signed up and not used any streaming service?

Many times. Only once. No, I always use them.

Do you have the courage to cancel the ones you don't use much?

No, I don't cancel even if I don't use them. I take some time to cancel them, but I have already done it. Yes, if I don't use much, I cancel it.

Have you already canceled a signature and then signed it up again?

Yes, that happened more than once. I always regret if I cancel a signature. Yes, but only because I needed to save some money for a while and I enjoyed the service. No, if I canceled it, it's usually because I had reasons not to like it.

E aí, acho que você até já sabe se a situação está complicada depois de responder, não?

Antes do resultado, veja aqui algumas recomendações de séries e filmes do streaming mais recente, HBO Max:

Big Little Lies

Sharp Objects

Game of Thrones

The Big Bang Theory

Young Sheldon

Coringa

Crime sem saída

Armas em Jogo

Ótimas opções pra estudar inglês e se divertir!

E agora sim, aqui estão os resultados:

More 1s: You're completely ADDICTED to streaming services. The good side is that you always know everything about new entertainment content. On the other hand, maybe you're spending more money than you should and might not be using these services that much. Make sure you have time to enjoy them. :)

More 2s: You definitely like streaming services, but you're careful while choosing them and you don't exaggerate. Good result!

More 3s: You save a lot of money and maybe you're not into streaming THAT much. The disadvantage is that sometimes your family and friends are talking a lot about new movies and series and you can't join the conversation. Maybe you could try something new once in a while.

O teste é brincadeira, claro! Mas pode ajudar a pensar em algumas decisões. O mais importante, principalmente se você estuda inglês e outros idiomas, é aproveitar esses recursos tão ricos para enriquecer sua aprendizagem.

Formada em Letras (Português e Inglês) e mestra em Ensino-Aprendizagem de Língua Estrangeira pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), Talita Oliveira é professora de inglês há 11 anos e trabalha com a criação de cursos em Ambiente Virtual de Aprendizagem na Companhia de Idiomas. Também já foi bolsista Fulbright na Universidade da Georgia, atuando no ensino de Língua Portuguesa. Quer falar com ela? talita.letrasufscar@gmail.com ou Instagram @teachertali

