Startup oferece aulas gratuitas sobre ciência de dados com professor do Insper

De acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial, análise e ciência de dados serão as áreas com mais demandas até 2025. Especialistas em inteligência artificial e big data devem movimentar cerca de 97 milhões de novos empregos no mundo até lá.

Diante desse cenário, a 4intelligence, startup de inteligência artificial, promove aulas gratuitas sobre o assunto, presenciais e on-line, no WeWork Inovabra.

No dia 20 de junho será ministrada a aula Inteligência Artificial para Séries Temporais na Prática, que abordará introdução à ciência de dados e inteligência artificial, modelos lineares para previsão econômica e estimação de demanda e elasticidades.

A segunda aula ocorre no dia 27 de junho, e os assuntos serão ligados à Algoritmo Escalável de AutoML, que inclui introdução à modelagem em escala e ilustração com estudos de casos práticos.

Cada uma das aulas terá duração de duas horas e serão lecionadas pelos professores Juan Jensen, chairman da 4intelligence, mestre e doutor em teoria econômica pela USP (Universidade de São Paulo) e professor do Insper, e Thiago Curado, mestre e doutor em economia pela Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas.

Para adquirir os ingressos e saber mais informações, basta acessar o a página da 4intelligence no Sympla.

