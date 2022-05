Next, do Bradesco, se une com a CNA e clientes terão curso de inglês gratuito

O next, banco digital do Bradesco, e a escola de idiomas CNA firmaram uma parceria que oferece um ano de aulas de inglês online gratuitas a novos usuários da instituição financeira.

As aulas são realizadas no CNA Go, plataforma digital composta de trilhas de atividades, material de estudo e de aulas com metodologia da rede de idiomas. Qualquer pessoa que realizar a abertura de conta no banco digital e uma aplicação de, no mínimo, R$ 100 no CDB next, tem acesso ao benefício.

Durante os 12 meses de curso de inglês, os clientes terão acesso à modalidade Silver do CNA Go: um pacote com videoaulas introdutórias, aulas temáticas ao vivo com professores, sessões particulares para tirar dúvidas via chat ou e-mail, certificado de competências e mais de 7 mil atividades online com diferentes recursos audiovisuais.

O valor do curso para não clientes next é de R$ 119,90 por mês. Ou seja, por meio dessa parceria, o novo cliente next terá uma economia anual superior a R$ 1,4 mil.

A oferta está disponível a partir de ontem, 30, por meio deste link. Para resgatar o benefício, é necessário acessar a página da promoção, informar o CPF e, depois, baixar o aplicativo next e abrir uma conta.

O app está disponível nas lojas App Store ou Google Play. Em até dez dias úteis após a abertura de conta e a realização da aplicação no CDB next, o cliente receberá um link com acesso ao site do CNA Go, no qual será possível realizar a matrícula sem qualquer custo.

“Do ponto de vista de negócios, essa parceria tem tudo a ver com o propósito das marcas de empoderar as pessoas por um mundo mais próspero”, complementa Renato Cagno, diretor-executivo do CNA Go.

Além da novidade, exclusiva para novos usuários, o next já oferece aos clientes atuais, em sua área de Mimos, 30% de desconto nos primeiros quatro módulos dos cursos presenciais de inglês e espanhol do CNA.