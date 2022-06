Quer estudar na Alemanha? Programa oferece bolsas de mestrado integrais, com auxílio de R$ 4,7 mil

Por Estudar Fora

O DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) está com inscrições abertas para o programa Helmut Schmidt para formação de líderes de países em desenvolvimento que desejam promover a democracia e justiça social. As bolsas de estudo são para programas de mestrado em 7 universidades e aulas ministradas em inglês ou alemão.

As bolsas de estudo cobrem 100% das mensalidades e taxas dos programas, incluem a participação em eventos e seminários, seguro-saúde, custos com viagem, moradia, pesquisa e um subsídio mensal de € 931, cerca de R$ 4.700.

Os bolsistas também ganham um curso de língua alemã. Participam do programa Helmut Schmidt as universidades da Alemanha: Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Universidade de Duisburg-Essen, Universidade de Erfurt, Universidade Otto von Guericke, Universidade Magdeburg, Universidade de Ciências Aplicadas Osnabruck, Universidade de Passau e Universidade de Potsdam.

Como participar do programa Helmut Schmidt do DAAD

Podem se inscrever para o programa e concorrer às bolsas de estudo estudantes das áreas de Proteção Social, Desenvolvimento e Governança, Políticas Públicas, Estudos de Paz e Conflitos, Gestão em Organizações Sem Fins Lucrativos, Estudos de Desenvolvimento, Governança e Políticas Públicas e Gestão Pública. Os critérios de seleção incluem desempenho acadêmico, qualidade da carta de motivação e relação com os objetivos do programa e ter experiência prática relevante.

Para concorrer, é necessário ter uma graduação em um país em desenvolvimento (confira a lista de países no link), não ter morado fora do país por mais de 15 meses ou morado na Alemanha pelo mesmo período. De acordo com o programa, candidatos com bom histórico acadêmico em Ciências Sociais e Políticas, Direito, Economia, Políticas Públicas e Administração são incentivados a se inscrever. Ter experiência de trabalho em áreas relacionadas será levado em consideração.

Na inscrição, o estudante deve apresentar:

Formulário de Candidatura ao DAAD preenchido;

Currículo em ordem cronológica inversa;

Uma carta de motivação;

Certificados de conclusão do ensino superior;

Transcrições dos documentos (conjunto completo da transcrição de registos);

Certificado de experiência profissional;

Certificado de proficiência em língua estrangeira (Inglês ou Alemão);

Carta de recomendação (do atual empregador ou professor universitário).

Para se inscrever é necessário enviar o formulário de inscrição e documentação para a universidade do programa de mestrado desejado, não ao DAAD. O formulário de inscrição deve ser preenchido em inglês ou alemão, nele, o candidato deve indicar os cursos escolhidos e priorizar as alternativas – somente é possível se candidatar a, no máximo, dois programas.

Os programas têm início em setembro ou outubro de 2023. Mais informações e link para a inscrição no site do DAAD (disponível aqui). As inscrições iniciam em 1 de junho e encerram em 31 de julho de 2022.