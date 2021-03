Empresa de saúde vai abrir 100 vagas com home office em 2021

A Bionexo já é responsável por mais de 12 bilhões de reais em transações no mercado de saúde dentro de sua plataforma — e seu plano é expandir. Para continuar crescendo em 2021, ela precisa aumentar a equipe de tecnologia.

A health tech conta com 480 funcionários, com 380 deles no Brasil e o restante na Argentina, Colômbia e México. E eles vão abrir mais 100 vagas de emprego ao longo do ano.

Todos estão operando em trabalho remoto e devem permanecer dessa forma até que a cidade de São Paulo entre na zona verde no controle da pandemia. Depois disso, a ida ao coworking onde fica o novo escritório da empresa será opcional.

Os candidatos fora de São Paulo poderão atuar remotamente mesmo após a pandemia. Além disso, a empresa possui horários flexíveis e oferece benefícios como Gympass, programa de bônus e programa de saúde mental.

Segundo Rafael Barbosa, CEO da Bionexo, a empresa é referência na digitalização do setor de saúde e quer crescer para atender os novos desafios do setor neste ano. “Estamos em busca de profissionais arrojados, curiosos e que atuem de maneira colaborativa com foco em resultados", afirma.

As vagas vão abrir ao longo do ano, mas o site de carreiras da empresa já disponibiliza pelo menos 20 novas oportunidades. As posições serão para vários níveis de carreira e especialidade, com cargos para engenharia de dados, finanças e desenvolvedor, entre outros.

Confira mais informações e se inscreva aqui.