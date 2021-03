SoulCode Academy oferece curso de programação gratuito para mulheres

A startup de educação SoulCode Academy acaba de lançar uma turma do curso gratuito de programação Web Full Stack Júnior voltada exclusivamente para as mulheres. As inscrições estão abertas no site até 15 de fevereiro e as aulas terão início no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

Serão trinta vagas disponibilizadas. O processo seletivo conta com em uma prova de lógica e ciências da computação, de caráter eliminatório, um pitch em vídeo, uma dinâmica em grupo online e uma entrevista. Podem participar da seleção, mulheres brasileiras, com mais de 18 anos. O curso é realizado em período integral e tem duração de 16 semanas com aproximadamente 700 horas de aulas teóricas e práticas, e apresentação de um projeto final em quatro semanas.

"Nosso objetivo é dar ferramentas para que as mulheres possam construir uma carreira como desenvolvedoras para web, com uma capacitação forte e competitiva. Queremos aumentar a presença feminina neste segmento", afirma Juana Pinkalsky, cofundadora, diretora acadêmica e líder de inclusão e diversidade da SoulCode Academy. "Esperamos que 80% da turma saia empregada, e entre 15% e 20% busquem o caminho do empreendedorismo".

Esta é a segunda turma desde seu lançamento. A primeira, também com 30 alunos, 15 homens e 15 mulheres espalhados por todas as regiões do Brasil, teve início em 26 de janeiro deste ano. No curso de Full Stack Jr, anteriormente oferecido pela startup, uma das mulheres participantes é a Brenda Welly, de 21 anos. Formada em marketing e insatisfeita com a carreira, viu na experiência de um colega a vontade de programar. "Agora posso me dedicar de perto: dou vida às coisas que estão na minha cabeça e, mais que isso, posso compartilhar com os outros. Posso me relacionar e mudar a vida das pessoas com o que eu faço. Além disso, a programação paga bem e o curso pode mudar a realidade das mulheres e suas famílias", diz.

Segundo Relatório de Diversidade no Setor de TIC 2020, no Brasil, em agosto de 2020, havia 319,8 mil mulheres empregadas. O número equivale a 37% do total no setor. "O mercado está começando a perceber que perde muito quando as exclui de profissões como desenvolvedor web. Temos percebido que as profissionais estão cada dia mais interessadas em entrar no mercado de TI", diz Valéria Soska, vice-presidente de Vendas da SAP Concur para América Latina e membro do Conselho Consultivo da SoulCode Academy.

O curso da SoulCode Academy tem ptrocinadores como a TNT Energy Drink, que patrocinará todas as turmas da edtech em 2021. O modelo de negócios da startup oferece, além dos cursos gratuitos, opção de turmas fechadas para as empresas, com participação apenas de seus colaboradores, sob demanda, conforme a necessidade digital e de transformação tecnológica que a empresa necessite.

Mentoria

Para inspirar, informar e formar as alunas desta turma, grandes executivas do mercado, que também são membros do Conselho Consultivo da SoulCode Academy, realizarão encontros para um bate-papo, o SoulCode Talks. Liderado por Alessandra Bomura, CIO Latam da Logicalis, mentora de transformação digital e projetos de impacto social, que atuou como CIO na GVT e na Vivo, o programa de encontros contará com outros profissionais do mercado de tecnologia.

Entre eles, Eliana Cassandre, head de marketing da TNT Energy Drink, Valéria Soska, vice-presidente de vendas da SAP Concur para América Latina e membro do Conselho Consultivo, e Carmela Borst, cofundadora da SoulCode Academy e conselheira executiva da área de marketing de tecnologia.