Sofia Esteves: boas escolhas ajudam a ter alegria na vida e na carreira

Não tenho tempo! Quantas vezes você disse, ou escutou essa frase em 2020? A expressão se tornou comum no mundo contemporâneo e até acabou se tornando um status quo dos profissionais importantes e, por isso super ocupados – uma armadilha das grandes!

O fato é que fomos engolidos por um ano cheio de surpresas, desafios e urgências. O tempo, que já era escasso, ainda teve que ser dividido entre o trabalho, os afazeres de casa, os cuidados com a família e os filhos irritados pelo modelo de ensino EAD… é, 2020 não foi para amadores, rs.

Tudo aconteceu tão rápido e nos sobrou tão pouco tempo que mal pudemos digerir o que está acontecendo no planeta com a chegada da Covid-19 e tudo o que sentimos ao longo do ano, não é mesmo?

Estamos exaustos e a nossa saúde física e mental comprometida e tudo isso pode ser melhor processado agora nas férias, ou, amortecido e é sobre isso que quero falar com você hoje.

Durante o período de descanso, é fundamental que você cuide bem de você. Como nos sentimos altamente pressionados durante o ano, ao relaxar há o risco de sairmos descontrolados em direção a qualquer coisa que nos gere a sensação de prazer e liberdade instantaneamente.

Isso envolve sair dos cuidados necessários para evitar o contágio da Covid-19, como também fazer más escolhas à nossa saúde. Saturados e envolvidos por propagandas publicitárias enganosas por todos os lados, acabamos, muitas vezes, acreditando que descansar é beber álcool em excesso, tomar sol em excesso, ingerir alimentos industrializados e gordurosos em excesso…

Temos vivido a falta de tempo em excesso e então, é comum, buscarmos refúgio no prazer desequilibrado, ou seja, em excesso também. Sabe aquela teoria de que cada ação gera uma reação? Pois é. Mas reagir significa que você não está no controle da situação, e sim, é apenas uma marionete reagindo ao que lhe acontece.

Já agir, com consciência, lhe devolve o protagonismo da sua vida – o que é fundamental para assegurar uma carreira de sucesso (lembrando que, sucesso é o que te faz feliz).

Sendo assim, cuidado com os excessos do final de ano. De nada adianta amortecer todas as suas ansiedades, estresse e angústias com atitudes que ferem seu bem-estar. Pois assim, ao retornar para o trabalho você não estará renovado, mas sim exausto, por outros motivos.

2021 exigirá bastante de todos nós. A batalha contra a pandemia não acabou. No entanto, o mercado, a sociedade, você, sua família…todos precisam que eu, você e todos os profissionais estejam bem, felizes e saudáveis para virar esse jogo e fazer do futuro um bom lugar para se estar.

Aproveite os dias do recesso para curtir sua família sem pressa, para conhecer melhor em quem seus filhos estão se tornando, conhecer a história de vida dos seus pais e avós… Assista filmes, dê risadas, abrace seus amores. Mas também, fique sozinho e não faça absolutamente nada. O ócio criativo é de extremo valor para a inovação, a criatividade e o bem-estar integral dos profissionais. Se nunca experimentou isso antes, esse é um bom momento.

Lembre-se, a paz e a alegria não são milagres de Natal que podemos pedir ao Papai Noel, rs. Elas são o resultado de boas escolhas que fazemos ao longo da nossa vida. Quais serão suas boas escolhas, a partir de agora, que você levará para 2021?

Uma dica é separar um tempo para você e colocar no papel todas as áreas da sua vida, como: saúde, família, amigos, autoconhecimento, financeiro, projetos pessoais, trabalho, propósito e talentos a serem desenvolvidos. Analise como você está em cada um desses temas e veja o que precisa ser minado e o que deve ser criado como novo hábito para que você encontre equilíbrio entre essas áreas da sua vida e alcance seus objetivos.

Não tenha pressa de chegar a lugar algum, não se sobrecarregue com metas de prazo curto, curta a jornada, o tempo é precioso e o melhor dos professores quando deixamos que ele nos ensine seus segredos!

Bom descanso e boas festas!