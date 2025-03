Semana de 4 dias? Veja como isso pode se tornar realidade em breve

E se você pudesse eliminar 8 horas de trabalho da sua semana? Mais tempo para descanso, atividades com a família e foco no seu bem-estar — provavelmente isso estaria na sua lista.

Agora, imagine que isso não é apenas um sonho distante, mas uma possibilidade cada vez mais concreta.

Já existem empresas ao redor do mundo que estão adotando a semana de 4 dias, buscando um equilíbrio mais saudável entre vida profissional e pessoal. Países como Bélgica, Alemanha, Estados Unidos e até mesmo o Brasil estão experimentando essa transformação.

Mas, o que torna essa mudança possível? Segundo estudo da Tech.Co, existe um fator-chave para pelo menos 30% dessas corporações, e ele reside na inteligência artificial.

IA: a tecnologia que permite fazer mais com menos

A inteligência artificial promete dar início a uma nova era de eficiência nos negócios, trazendo aumentos consideráveis na produtividade, tanto para os empregadores quanto para os empregados.

Mas o mais interessante é que ela também pode ser a chave para a redução da carga horária, sem que a qualidade ou os resultados sejam comprometidos.

Estudos do Autonomy Institute, organização de pesquisas do Reino Unido, sugerem que a redução da carga horária de 40 para 32 horas semanais está cada vez mais possível através dos benefícios da adoção da IA.

Conforme a nova tecnologia avança, ela permitirá manter a produtividade enquanto reduz as horas dos funcionários. Através de processos mais inteligentes, será possível fazer mais com menos: menos tempo, menos recursos e menos custos.

Pesquisa da Goldman Sachs indica que a IA pode automatizar até 25% das tarefas realizadas por funcionários. Isso permite que as empresas repensem as estruturas de trabalho tradicionais.

Ainda assim, há limitações sobre como a IA pode ser implementada no local de trabalho. Nem toda função oferece oito horas de trabalho que podem ser facilmente automatizadas. Para que a IA reduza as horas de trabalho, as tarefas precisam ser rotineiras e repetitivas, o que não é o caso de muitas funções sênior ou criativas.

Mesmo assim, o Autonomy Institute sugere que até 28% dos funcionários poderiam fazer a transição para uma semana de 32 horas de trabalho até 2033, sem terem impacto no salário.

