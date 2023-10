Sem exigir conhecimento prévio, websérie gratuita prepara profissionais para trabalhar com IA

Começa na próxima segunda-feira, 16 de outubro, a terceira edição da websérie Carreira em Inteligência Artificial.

Promovido pela EXAME com o objetivo de capacitar profissionais de diferentes áreas para usar a IA em seu dia a dia, o treinamento virtual é totalmente gratuito – e fornece certificado àqueles que participarem. Outra boa notícia é que não é necessário ter conhecimento prévio em tecnologia ou programação para participar. O único pré-requisito é possuir ensino superior completo, em qualquer área de atuação.

Não perca essa oportunidade: clique aqui para fazer a sua inscrição gratuitamente e acompanhar a série!

A inteligência artificial como impulsionadora de carreiras

Dados do Fórum Econômico Mundial sugerem que a inteligência artificial será a principal impulsionadora dos chamados "empregos do futuro" -- aqueles com maior potencial de crescimento até 2027. “A capacitação tecnológica, especificamente em IA e big data, se tornará mais importante e as estratégias de habilidades das empresas se concentrarão nisso nos próximos cinco anos", diz a organização em relatório.

Para a diretora de tecnologia da EXAME e professora da série Carreira em IA, Izabela Anholett, esse avanço acelerado da tecnologia deve ser encarado como uma oportunidade para profissionais de diferentes setores. “A Inteligência Artificial chegou abrindo portas para profissionais de todas as áreas e se você quer aproveitar essa onda para alavancar sua carreira, a hora é essa”, diz a executiva.

“Os resultados apresentados por essas ferramentas surpreenderam até mesmo profissionais de tecnologia experientes, a ponto de muitos ficarem assustados com o impacto e as consequências desse avanço. Mas enquanto alguns se assustaram, outros perceberam o tamanho da oportunidade que está se abrindo no mercado neste momento”, complementa.

Foi pensando justamente em guiar os profissionais interessados em utilizar esse momento para impulsionar suas carreiras, que a EXAME desenvolveu a série Carreira em IA -- que chega à sua terceira edição na próxima segunda-feira. Clique aqui para garantir a sua vaga gratuitamente.

