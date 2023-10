WEG (WEGE3): comprar ou vender? Para analista, essa é uma ação para pôr dinheiro e dormir tranquilo

A bolsa brasileira continua tirando o sono de muitos investidores. Mas, de acordo com o cofundador da Empiricus Research, Rodolfo Amstalden, esse não deve ser um problema para quem tem ações da WEG (WEGE3) na carteira.

Recentemente, Amstalden participou do Empiricus Podcast e falou sobre a ação. Na sua avaliação, embora seja um papel caro, “como proteção patrimonial, põe o dinheiro na WEG e dorme tranquilo”.

Assim, pensando no atual cenário de juros altos nos Estados Unidos impactando a bolsa e a escalada da curva de juros futuros por aqui, os analistas da Empiricus Research decidiram incluir a WEG na carteira com as 10 melhores ações para investir em outubro.

WEG (WEGE3): uma ação high quality

As ações da WEG são o que o mercado costuma classificar como high quality. Isso porque a empresa conta com boa qualidade de gestão, balanço sólido e capacidade de crescimento.

Ao longo dos anos, a WEG manteve um bom track record (histórico) e isso fez com que as suas ações valorizassem 20.220% desde o IPO, em 2000. Por esse motivo, a ação ficou conhecida como “fábrica de milionários”.

Mas, talvez você esteja se perguntando: “se a WEG é uma empresa tão boa para investir, por que ela estava fora da carteira recomendada pela Empiricus Research?”.

Quando se trata de ações, é preciso avaliar com muito cuidado a relação risco-retorno do investimento.

Os analistas costumam avaliar essa questão por meio do valuation. Essa é uma métrica usada no mercado financeiro para saber qual seria o valor justo de uma ação e, com base nisso, identificar se um determinado ativo está caro ou barato.

No caso da WEG, as ações sempre negociaram a um valuation “esticado”, segundo os analistas da casa. Isto é, sempre foi considerada cara.

Assim, a relação risco-retorno para quem estava de fora não era favorável.

Contudo, dois fatores foram cruciais para que a ação entrasse na carteira recomendada de outubro dos analistas da Empiricus Research.

O primeiro deles diz respeito ao preço. Nos últimos anos, a alta dos juros impactou os ativos de risco como um todo. E, embora tenha sofrido menos, a WEG não ficou imune à escalada da Selic.

Com esse movimento, as ações da companhia passaram a negociar a 27x o seu Preço sobre Lucro (P/L) o que é bem abaixo da média dos últimos cinco anos.

Em outras palavras, a ação ficou mais barata e a relação risco-retorno mais interessante para quem está de fora e quer entrar.

Além disso, outro ponto que chamou a atenção dos analistas da casa foi o negócio milionário que a WEG fechou recentemente.

A companhia comprou a Regal Rexnord, uma empresa de motores elétricos industriais e geradores, localizada nos Estados Unidos.

Essa foi a maior aquisição da história da WEG e, por meio dela, os analistas estimam que a companhia poderá ganhar ainda mais relevância em mercados estratégicos, “além de entrar em clientes globais que até então não compravam produtos WEG, como é o caso da Caterpillar.”, pontuam.

Assim, eles recomendaram a compra das ações da WEG (WEGE3), pois acreditam que o investidor pode se beneficiar dessa aquisição para buscar resultados dolarizados.

