No Grupo Protege, 60% das vagas são preenchidas internamente

Cuidar de 13 mil pessoas distribuídas em mais de 1.000 pontos de trabalho e 50 filiais não é tarefa simples — ainda mais em um setor como o de segurança e logística de valores, que exige precisão. No Grupo Protege, fundado há 54 anos, a resposta para esse desafio veio na forma de um projeto que uniu tecnologia, educação e cultura: a Universidade Corporativa Protege, criada em 2016.

Com mais de 700 cursos ativos, a universidade oferece trilhas de aprendizado sob medida para cada cargo, com formação técnica e idiomas a liderança e inovação.

“Todos os programas de desenvolvimento, presenciais ou online, estão sob esse guarda-chuva educacional. É o nosso principal pilar de desenvolvimento”, afirma Jorge Tavares de Almeida, diretor de Gente, Gestão & Jurídico.

Hoje, 200 mil horas de treinamento são realizadas por ano, o equivalente há 20 horas por funcionário por mês, bem acima da média nacional.

O impacto é mensurável: 60% das vagas abertas na empresa são preenchidas por recrutamento interno.

“Esse dado mostra o quanto as pessoas crescem aqui dentro. Nossos funcionários estão sendo preparados para assumir novos desafios”, destaca Alcides Venâncio, gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional do Grupo Protege.

Semana do Conhecimento

A iniciativa também deu origem à Semana do Conhecimento, evento anual que reúne palestras sobre temas estratégicos como inteligência artificial, análise de dados e liderança inclusiva, com participação presencial e online. O evento já virou tradição e reforça o que Venâncio chama de “aprendizado democrático”: qualquer funcionário, de qualquer base, pode participar.

O segundo grande pilar do RH é o reconhecimento. Programas como o Destaque do Mês e o Destaque Nacional do Ano celebram os melhores desempenhos, com transmissões ao vivo e participação das famílias. Há ainda o Honra ao Mérito, voltado a ações de bravura ou elogios de clientes — símbolos de valorização em um segmento onde o anonimato costuma ser regra.

Para completar, o Programa Proativo, criado em 2018, promove saúde física e mental, com academias nas bases operacionais, subsídio a plataformas de atividades esportivas e um canal de apoio psicológico.

Com índice de favorabilidade acima de 90% nas pesquisas internas e funcionários com mais de 30 anos de casa, o Grupo Protege mantém uma cultura rara no mercado.

“Nosso DNA é o respeito e o cuidado com as pessoas. Isso vem do presidente e permeia toda a gestão”, resume Jorge. A próxima etapa dessa história será digital: até 2026, o grupo pretende concluir a transformação tecnológica da área de Gente e Gestão, integrando dados e processos para levar o RH — e seus 13 mil talentos — a um novo patamar.

Com esses benefícios, o Grupo Protege foi destaque entre as três empresas que mais ponturam no Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2025, na categoria de 10.000 a 20.000 funcionários.