Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

No Grupo Protege, 60% das vagas são preenchidas internamente

Com uma universidade corporativa, eventos de aprendizado e programas de reconhecimento, a empresa transforma desenvolvimento em estratégia de retenção

Jorge Tavares de Almeida, diretor de Gente e Gestão: "O educacional é o nosso principal pilar de desenvolvimento" (Divulgação/Divulgação)

Jorge Tavares de Almeida, diretor de Gente e Gestão: "O educacional é o nosso principal pilar de desenvolvimento" (Divulgação/Divulgação)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 19h30.

Tudo sobrePrêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2025
Saiba mais

Cuidar de 13 mil pessoas distribuídas em mais de 1.000 pontos de trabalho e 50 filiais não é tarefa simples — ainda mais em um setor como o de segurança e logística de valores, que exige precisão. No Grupo Protege, fundado há 54 anos, a resposta para esse desafio veio na forma de um projeto que uniu tecnologia, educação e cultura: a Universidade Corporativa Protege, criada em 2016.

Com mais de 700 cursos ativos, a universidade oferece trilhas de aprendizado sob medida para cada cargo, com formação técnica e idiomas a liderança e inovação.

“Todos os programas de desenvolvimento, presenciais ou online, estão sob esse guarda-chuva educacional. É o nosso principal pilar de desenvolvimento”, afirma Jorge Tavares de Almeida, diretor de Gente, Gestão & Jurídico.

Hoje, 200 mil horas de treinamento são realizadas por ano, o equivalente há 20 horas por funcionário por mês, bem acima da média nacional.

O impacto é mensurável: 60% das vagas abertas na empresa são preenchidas por recrutamento interno.

“Esse dado mostra o quanto as pessoas crescem aqui dentro. Nossos funcionários estão sendo preparados para assumir novos desafios”, destaca Alcides Venâncio, gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional do Grupo Protege.

Semana do Conhecimento

A iniciativa também deu origem à Semana do Conhecimento, evento anual que reúne palestras sobre temas estratégicos como inteligência artificial, análise de dados e liderança inclusiva, com participação presencial e online. O evento já virou tradição e reforça o que Venâncio chama de “aprendizado democrático”: qualquer funcionário, de qualquer base, pode participar.

O segundo grande pilar do RH é o reconhecimento. Programas como o Destaque do Mês e o Destaque Nacional do Ano celebram os melhores desempenhos, com transmissões ao vivo e participação das famílias. Há ainda o Honra ao Mérito, voltado a ações de bravura ou elogios de clientes — símbolos de valorização em um segmento onde o anonimato costuma ser regra.

Para completar, o Programa Proativo, criado em 2018, promove saúde física e mental, com academias nas bases operacionais, subsídio a plataformas de atividades esportivas e um canal de apoio psicológico.

Com índice de favorabilidade acima de 90% nas pesquisas internas e funcionários com mais de 30 anos de casa, o Grupo Protege mantém uma cultura rara no mercado.

“Nosso DNA é o respeito e o cuidado com as pessoas. Isso vem do presidente e permeia toda a gestão”, resume Jorge. A próxima etapa dessa história será digital: até 2026, o grupo pretende concluir a transformação tecnológica da área de Gente e Gestão, integrando dados e processos para levar o RH — e seus 13 mil talentos — a um novo patamar.

Com esses benefícios, o Grupo Protege foi destaque entre as três empresas que mais ponturam no Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2025, na categoria de 10.000 a 20.000 funcionários. 

Acompanhe tudo sobre:Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2025
Próximo

Mais de Carreira

Na C&A, o novo “idioma” do varejo é gente bem treinada e diversidade

‘Não existe transformação digital sem saúde mental’, diz executiva da TIM

Autoglass investe R$ 35 mi em escola para requalificar profissionais

Na Daiichi Sankyo, crescimento sem perder o DNA de acolhimento

Mais na Exame

Carreira

Na C&A, o novo “idioma” do varejo é gente bem treinada e diversidade

Mercados

Anthropic faz acordo bilionário com Google para turbinar sistemas de IA

Tecnologia

ChatGPT deixará de funcionar no WhatsApp a partir de janeiro de 2026; veja o que muda

Negócios

A mesada de R$ 200 que virou um negócio de R$ 20 milhões com IA