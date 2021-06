Santander oferece bolsas de estudo em universidade na Espanha

Por Mariane Roccelo, do portal Na Prática

O programa Becas Santander, do banco Santander, está oferecendo 40 bolsas no Programa Miguel Cervantes para estudantes internacionais em nível de mestrado. As oportunidades são para cursos na Universidade de Alcalá, uma instituição pública localizada em Madrid, na Espanha.

Como a Universidade de Alcalá é pública, as bolsas cobrem as despesas com hospedagem e oferece duas opções de moradia.

Os alunos selecionados podem morar no alojamento gratuito, o CRUSA Village, em quarto duplos partilhados, ou receber uma ajuda de custo para moradia e pagar a diferença de preço. A duração do programa é de 10 meses.

Para se candidatar é necessário apresentar o diploma de conclusão de curso em nível graduação. Todos os cursos exigem comprovação de fluência no idioma que as aulas serão dadas.

Para quem se candidatar aos programas de mestrado em espanhol, é necessário apresentar certificado nível B1 do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas.

Já para o Mestrado em Formação de Professores de Espanhol ou o Doutorado em Língua e Literatura Espanhola é necessário ter nível de proficiência C1.

Para os cursos em inglês, é necessário apresentar fluência em nível B2 do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. Paralelamente, para o Mestrado em Ensino de Inglês como Língua Estrangeira e o Mestrado em Estudos Norte-Americanos é necessário ter fluência nível C1.

Interessados devem realizar a inscrição neste link até o dia 15 de junho. Confira a relação de cursos de mestrado disponíveis na Universidade de Alcalá. Para mais informações sobre documentos e processo de admissão, veja este link.

A universidade de Alcalá, localizada em Madrid, é uma instituição pública que possui dois campi, um na cidade de Alcalá Henares e outro em Guadalajara.

Na pós-graduação, a universidade oferece 52 cursos de mestrado e 28 de doutorado em 9 faculdades e escolas. A Alcalá também possui 39 cursos de graduação e mais de 700 programas de formação continuada.