Revelo está com R$ 150 milhões para encontrar desenvolvedores no Brasil

A Revelo, empresa de tecnologia com uma das maiores plataformas de recrutamento, seleção e colocação de talentos em tecnologia da América Latina, está dobrando as apostas no mercado brasileiro.

Com exclusividade à EXAME, a Revelo informa que recebeu um investimento de R$ 150 milhões de empresas americanas para acelerar a busca por jovens talentos brasileiros na área de tecnologia.

Segundo a companhia, esse valor permitirá que milhares de desenvolvedores de software brasileiros obtenham oportunidades remotas estáveis, com salários em dólares e com benefícios de qualidade, como seguro saúde remoto válido em mais de 175 países, treinamento em programas de tecnologia, acesso a uma rede global de coworking e financiamento educacional acessível.

“Nosso principal objetivo na Revelo é criar as melhores oportunidades de emprego para os milhares de desenvolvedores que vivem no país”, explica Jorge Téllez, Chief Community Officer da Revelo. “E é por isso que estamos investindo em comunidades locais como nenhuma outra empresa, nacional ou estrangeira, fez na história do Brasil”.

Por meio da Revelo Community, a empresa investirá na capacitação de desenvolvedores locais, na criação de conteúdo técnico e na organização de eventos locais para troca de ideias em diferentes cidades do Brasil. “O primeiro encontro presencial será em Belo Horizonte no mês de junho, e em breve anunciaremos as novas datas para outras cidades como Recife e Florianópolis", diz Jorge.

"Com isso, queremos facilitar a criação de uma rede de comunidades onde os desenvolvedores possam trocar ideias e se conectar com outros profissionais, independentemente de estarem em busca de seu primeiro emprego, se desejam desenvolver suas carreiras em empresas brasileiras ou se estão procurando oportunidades remotas para empresas estrangeiras”, complementa o executivo.

Para isso, a Revelo Community lançou um blog, uma rede de conteúdo e dois podcasts: CTO Talks, focado em liderança em tecnologia com os principais CTOs do setor, e Dev Talks, focado em elevar as vozes dos principais desenvolvedores no país. Para acompanhar os episódios do podcast, basta acessar a Comunidade Revelo Brasil no Spotify ou YouTube.

“Estamos muito felizes em trabalhar nesta iniciativa. Aqui no Brasil, temos os melhores desenvolvedores e, por isso, queremos que esses talentos sejam reconhecidos por empresas locais e estrangeiras. Vamos construir o futuro do Brasil juntos”, conclui Jorge.

Para participar e receber todas as novidades sobre a Comunidade Revelo, basta se cadastrar em no site oficial da Comunidade Revelo e seguir as redes sociais em da empresa no LinkedIn, Twitter, Instagram e Facebook.

Vagas em tech com salário de até US$ 12 mil

A Revelo também informa que as linguagens de programação mais requisitadas pelas empresas na plataforma são React, JavaScript, Python, Ruby e C#. O ideal é que os candidatos que tenham três anos ou mais de experiência com inglês avançado, já que a maior parte das empresas não são brasileiras.

Walrus, SparkCognition e Avantstay são algumas das empresas estrangeiras que estão com vagas abertas para desenvolvedores brasileiros. Os salários começam em US$ 4 mil até US$ 12 mil. Todas as vagas podem ser encontradas no site oficial da Revelo.

