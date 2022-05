Maior edtech do mundo oferece mil aulas gratuitas para crianças em tech

A Byju's FutureSchool, unicórnio indiano que é considerado a maior edtech do mundo, com mais de 100 milhões de estudantes, está oferecendo mil aulas gratuitas de programação para crianças e adolescentes no Brasil.

Com exclusividade à EXAME, a edtech afirma que o projeto visa ajudar crianças e adolescentes a fazer um cartão personalizado como presente para suas mães, utilizando conhecimentos de programação.

Fernando Prado, country manager da edtech no Brasil, afirma que a ideia veio após a empresa descobrir que quase 70% dos decisores de matricula dos alunos no Brasil são mulheres. Em outras palavras, a maior parte dos alunos na plataforma chegou lá por conta do incentivo materno.

"Não poderíamos deixar de prestar essa homenagem àquelas que se dedicam tanto ao desenvolvimento das crianças e adolescentes” comenta.

Como se inscrever nas aulas gratuitas

Para as crianças e os adolescentes que gostaram da oportunidade ou para as mães que desejam que seus filhos aprendam programação, a inscrição no programa pode ser realizada na página oficial do programa no site da Byju's.

