Mulheres Positivas: projeto da TIM abre 50 vagas de emprego para mulheres

Para aumentar a força de trabalho das mulheres no mercado de tecnologia, a TIM está oferecendo cursos de profissionalização e mais de 50 vagas de emprego exclusivas para mulheres na área de tecnologia.

As vagas de emprego e os cursos profissionalizantes são oferecidos através da plataforma Mulheres Positivas. O objetivo é fomentar, na semana do Dia Internacional de Meninas em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), a presença de mais mulheres nesse setor. No Brasil, elas representam apenas 20% da força de trabalho em TIC, ante 25% no mundo.

Atualmente, 59 empresas participam do projeto liderado pela TIM. A Google Cloud é uma das companhias que aderiram recentemente ao movimento e acaba de oferecer no app o curso "Conceitos básicos de nuvem com Google Cloud".

A série de workshops feitos por mulheres traz conceitos e noções básicas de nuvem, big data e aprendizado de máquina, além de mostrar onde e como o Google Cloud é utilizado.

"A TIM entende que as empresas têm papel importante para a transformação dessa realidade. É preciso investir em ações de capacitação, desenvolvimento e estimular o acesso de mulheres em áreas de tecnologia", explica Giacomo Strazza, head de desenvolvimento, educação e inclusão no RH da TIM.

Strazza ainda destaca que o projeto visa conscientizar o mercado de tecnologia como um todo para oferecer mais oportunidades às mulheres que desejam trabalhar na área.

"É igualmente importante que a nuvem também seja um gerador de oportunidades e, em particular, para mulheres que historicamente têm tido menos presença no mercado de tecnologia", afirma Priscila Sergole, gerente para experiência do cliente em Google Cloud e líder do projeto de workshops para o Mulheres Positivas.

O aplicativo Mulheres Positivas

Criado pela empresária Fabi Saad, o app Mulheres Positivas oferece, além das vagas nas empresas parceiras, cursos de capacitação também desenvolvidos pelas companhias participantes. O download e acesso a esses conteúdos é gratuito para toda a sociedade e clientes TIM navegam na plataforma sem consumir seu pacote de dados.

A ferramenta já conta com 200 mil downloads. Tecnologia é a segunda área de maior interesse entre as usuárias que acessam vagas, sendo 65% dessas buscas para cargos de entrada, como analistas.

Os conteúdos mais procurados são de tecnologias digitais, programação, Java, criação de sites, experiência do usuário (UX) e UI Design, computação em nuvem e desenvolvimento em Python.

Como se inscrever no projeto Mulheres Positivas

As mulheres que desejam ingressar no mercado de tecnologia ou que querem aprender mais sobre essa área no geral, podem realizar a inscrição através da plataforma oficial do programa.

