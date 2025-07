Quer um salário de seis dígitos? Executiva da IBM revela habilidade mais requisitada do momento

É uma conta que não fecha. Enquanto quase todos os executivos (96%) estão desesperados para incorporar a inteligência artificial em suas organizações, mais de dois terços dos trabalhadores dizem nunca terem usado nenhuma ferramenta de IA. Essa foi a conclusão de uma pesquisa realizada pelo Slack Workforce Lab com mais de 10 mil profissionais e divulgada pela CNBC.

As conclusões do levantamento estão em linha com um alerta feito por Lydia Logan, vice-presidente de educação global e desenvolvimento de força de trabalho da IBM. Segundo ela, quem não aprender a usar a inteligência artificial corre um sério risco de perder ótimas oportunidades de carreira.

Mas a executiva da IBM tranquiliza: não é preciso dominar tudo sobre inteligência artificial, mas é imperativo conhecer uma habilidade de IA que, segundo ela, está com uma 'demanda louca': a engenharia de prompt.

Essa é a habilidade de IA mais importante, diz executiva

"Se você não fornecer um bom prompt para uma ferramenta de IA generativa, você não obterá uma boa resposta. É como dizem: entra lixo, sai lixo", explica Logan. "Usar a IA de forma eficaz começa com a engenharia de prompt. Sem isso, você já está meio derrotado antes mesmo de começar", pondera ela.

Na visão da especialista, dominar essa habilidade é o primeiro passo para quem deseja aprofundar os conhecimentos na área. Isso porque um bom prompt é fundamental para fazer com que qualquer ferramenta de IA funcione bem e ofereça respostas precisas e contextualizadas.

Por exemplo: solicitar ao ChatGPT uma pesquisa sobre determinado tema sem especificar o período de publicação das fontes pode resultar em informações desatualizadas ou irrelevantes, tornando o conteúdo final pouco confiável.

"A engenharia de prompt é uma habilidade fundamental que pode ser aplicada em praticamente qualquer área. É uma competência que pode abrir portas para inúmeras oportunidades" Lydia Logan, vice-presidente de educação global e desenvolvimento de força de trabalho da IBM

Salários podem ultrapassar os US$ 100 mil anuais

A reportagem da CNBC revela, segundo dados do Indeed, que muitos dos cargos que exigem essa habilidade pagam salários na casa dos seis dígitos. Nos Estados Unidos, a média salarial para essas funções é de U$ 174 mil por ano.

No Brasil, segundo um estudo da Robert Half, a média mensal pode chegar a R$ 35 mil (isso para cargos de alta gestão e em grandes empresas).

Capacite-se em inteligência artificial

De olho nessa tendência, a EXAME desenvolveu o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento composto por quatro aulas introdutórias ao MBA que prometem preparar profissionais para se tornarem verdadeiros especialistas em IA. As aulas serão apresentadas por Miguel Lannes Fernandes, pioneiro em tecnologia com uma trajetória marcada por inovações, e vão ao ar entre 21 e 29 de outubro de forma 100% virtual.

Outra boa notícia é que não é necessário possuir conhecimento prévio em tecnologia ou habilidades de programação – basta graduação completa em qualquer área de formação. Ao final das aulas, os participantes receberão um certificado de participação exclusivo para adicionar o currículo.

